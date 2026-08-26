Iran và Oman đạt bước tiến quan trọng về eo biển chiến lược Hormuz

TPO - Iran và Oman đã vạch ra đề xuất cùng thiết lập một tuyến đường hàng hải tạm thời qua eo biển Hormuz, sau nhiều tuần thảo luận căng thẳng.

(Ảnh: Reuters)

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Ngoại giao Iran và Oman, hai nước đã thảo luận về một "khung lộ trình theo từng giai đoạn" cho dự án chung, nhằm thiết lập "hành lang hàng hải tạm thời" và "rà phá thủy lôi”.

Tuyên bố cho biết thêm, rằng các quan chức sẽ tiếp tục đàm phán, "với mục tiêu đạt được thỏa thuận về một hành lang hàng hải cố định và cơ chế quản lý eo biển trong tương lai".

Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad Al Busaidi đã đến thăm Iran và tiến hành tham vấn với người đồng cấp nước chủ nhà Abbas Araghchi.

Sau cuộc họp, ông Al Busaidi bày tỏ hy vọng, cả hai nước sẽ "sớm công bố một hành lang tạm thời" tại eo biển này. "Việc quản lý eo biển trong tương lai cũng như một giải pháp lâu dài sẽ được triển khai vào thời điểm thích hợp”, ông chia sẻ trên mạng xã hội X, nói thêm: "Các cuộc thảo luận với những đối tác trong khu vực sẽ được tiến hành nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác, sự ổn định và tự do hàng hải”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết rằng, thỏa thuận được đề xuất cho thấy "cam kết của Iran đối với hòa bình và sự ổn định luôn song hành cùng nỗ lực ngoại giao kiên định với các nước láng giềng”.

Trong vài tuần qua, Iran và Oman đã tiến hành đàm phán nhằm ổn định hoạt động vận tải biển tại eo biển Hormuz - nơi đã trở thành một quân bài mặc cả quan trọng trong các cuộc đàm phán đang bị đình trệ giữa Iran và Mỹ sau nhiều tháng xung đột trong khu vực.

Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz sạch bóng thủy lôi

Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định tất cả thủy lôi tại eo biển Hormuz đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ. Ông đồng thời cảnh báo sẽ loại bỏ bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng rải thêm thủy lôi.

“Tôi vừa được Hải quân Mỹ thông báo rằng tất cả các quả thủy lôi đã được gỡ bỏ và/hoặc kích nổ tại vùng biển quốc tế thuộc eo biển Hormuz. Iran đã được cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào rải thêm thủy lôi mới sẽ bị phá hủy ngay lập tức một cách có hệ thống”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

“Thông qua Lực lượng Không gian, chúng tôi đang giám sát từng inch của eo biển này, cũng như giám sát khu vực núi Pickaxe và ba cơ sở hạt nhân khác đã bị phá hủy trước đó. Chính sách 'không khoan nhượng' đối với hành vi rải thủy lôi đang được thực thi nghiêm ngặt”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

Ông Trump nhiều lần khẳng định Hải quân Mỹ đã dọn sạch thủy lôi khỏi tuyến đường thủy có tầm quan trọng chiến lược này, trong nỗ lực thể hiện những bước tiến giữa bối cảnh xung đột với Iran. Ông cũng khẳng định Mỹ đang kiểm soát eo biển.