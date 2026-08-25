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Thế giới

Bị áp lệnh trừng phạt, Canada dọa cắt dòng điện xuất khẩu sang Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Thủ hiến bang Ontario - Doug Ford - đã đe dọa cắt nguồn cung điện và khoáng sản thiết yếu cho Mỹ nếu Tổng thống Donald Trump tiếp tục leo thang cuộc chiến thương mại với Canada.

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(Ảnh: Reuters)

Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi ông Trump thông báo rằng thuế quan đối với ô tô, xe tải, phụ tùng ô tô và thép nhập khẩu từ Canada sẽ tăng lên mức 50% từ ngày 1/1/2027.

Tuần trước, các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada đã đổ vỡ, dẫn đến việc Mỹ áp thuế 50% lên một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada.

"Mọi phương án đều được cân nhắc. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết”, ông Ford phát biểu với hãng tin AP, đồng thời cho biết Ontario có thể tăng giá điện hoặc ngừng hoàn toàn việc xuất khẩu. "Chúng tôi cung cấp điện cho 1,5 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp”, ông nói thêm, cảnh báo rằng nếu ông Trump tiếp tục cố gắng phá vỡ ngành sản xuất của Canada, "tốt hơn hết là ông ấy nên chuẩn bị sẵn pin dự phòng."

Ông Trump đã đáp trả gay gắt trên mạng xã hội Truth Social, coi những bình luận của ông Ford chỉ là "lời lẽ huênh hoang", đồng thời công kích cá nhân vị thủ hiến này.

Ông khẳng định nước Mỹ "lớn hơn, giàu có hơn và mạnh mẽ hơn nhiều”, tuyên bố Canada "không thể tồn tại" nếu thiếu người láng giềng phương Nam.

Ông Ford cho rằng Ottawa nên cân nhắc các biện pháp trả đũa với mức độ mạnh dần, bao gồm việc hạn chế xuất khẩu dầu, kali và các khoáng sản chiến lược. Bà Christine Fréchette, Thủ hiến bang Quebec - nơi cung cấp lượng lớn thủy điện - cho biết hiện tại bà chưa áp dụng cách tiếp cận của ông Ford, nhưng cũng không loại trừ khả năng này khi Canada bước vào "giai đoạn mới" của cuộc tranh chấp.

Canada là nhà cung cấp điện nước ngoài lớn nhất cho Mỹ, mặc dù mức độ phụ thuộc của toàn nước Mỹ vào nguồn điện này là tương đối thấp.

Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy nước này đã nhập khẩu khoảng 24,5 terawatt-giờ điện từ Canada trong năm 2025, đồng thời xuất khẩu ngược lại khoảng 16 terawatt-giờ. Mức phụ thuộc ròng vào nguồn điện Canada chỉ chiếm khoảng 0,2% tổng lượng tiêu thụ của Mỹ.

Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc tập trung nhiều hơn hẳn ở các bang giáp biên giới như New York, Michigan và Minnesota, nơi nguồn cung điện ổn định từ Canada đóng vai trò đặc biệt quan trọng vào những thời điểm nhu cầu tiêu thụ đạt đỉnh.

Trong khi đó, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang gây thêm áp lực lên lưới điện khu vực, khi các công ty công nghệ chạy đua xây dựng những trung tâm dữ liệu quy mô cực lớn tiêu thụ lượng điện năng khổng lồ.

Bang Ontario từng sử dụng biện pháp gây sức ép liên quan đến điện năng trước đây. Vào tháng 3/2025, ông Ford đã áp mức phụ phí 25% đối với lượng điện xuất khẩu sang ba bang của Mỹ, nhưng sau đó đã hủy bỏ biện pháp này khi ông Trump đe dọa sẽ tăng gấp đôi thuế quan đối với thép và nhôm của Canada.

Minh Hạnh
RT
#Mỹ #Canada #lệnh trừng phạt #thuế đối ứng #Mỹ áp thuế Canada #Tổng thống Mỹ Donald Trump

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