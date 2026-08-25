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Thế giới

Bitcoin bỗng bật tăng sau giai đoạn dài ảm đạm

Bình Giang

TPO - Lần đầu tiên trong vòng 3 tháng, bitcoin đã vượt mốc 80.000 USD, hưởng lợi từ đà tăng của các tài sản thay thế sau những nỗ lực của Washington nhằm hạ nhiệt lợi suất trái phiếu Mỹ.

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Bitcoin tăng khoảng 25% trong tuần qua.

Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới được giao dịch trên 80.900 USD trong ngày 25/8, tăng khoảng 25% trong tuần qua, cho thấy dấu hiệu phục hồi ban đầu sau giai đoạn thị trường suy giảm kéo dài.

Dù bitcoin vẫn thấp hơn gần 36% so với mức kỷ lục 126.000 USD hồi tháng 10/2025, đà tăng mạnh gần đây khiến giới quan sát dự đoán đợt suy thoái của thị trường tiền mã hóa trong năm nay có thể sắp kết thúc. Trước đó, bitcoin từng mất gần một nửa giá trị.

Theo ông Allen Ding, Giám đốc Bitfire Research có trụ sở tại Hong Kong (Trung Quốc), đà tăng của bitcoin trong tuần này mang những đặc điểm trong giai đoạn đầu của thị trường giá lên (bull market).

Thị trường tiền mã hóa diễn ra sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố kế hoạch tăng cường mua lại các khoản nợ dài hạn của Mỹ, nhằm hạ nhiệt lợi suất trái phiếu đang tăng mạnh và thúc đẩy nền kinh tế. Động thái này khiến giới đầu tư quan tâm hơn tới các tài sản thay thế có mức rủi ro cao hơn.

Giá vàng cũng vừa tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng, đạt 4.698 USD/ounce vào ngày 25/8, nối dài mức tăng 5,1% trong tuần trước.

Đà tăng của bitcoin cũng diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng phát đi những tín hiệu chính sách thuận lợi. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Quốc hội thông qua Đạo luật Clarity về tiền mã hóa, nhằm đưa ra những định nghĩa rõ ràng hơn về cấu trúc của thị trường tài sản kỹ thuật số. Dự luật này bị đình trệ sau các cuộc tranh luận về việc có cho phép các tổ chức phát hành stablecoin trả lãi cho người nắm giữ hay không.

Ngành tiền mã hóa đã trải qua gần 1 năm trầm lắng trước khi bitcoin bật tăng trong tuần này. Theo báo cáo của CoinGecko công bố hồi tháng 7, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa đã giảm xuống 2.100 tỷ USD vào cuối tháng 6 - mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024 và thấp hơn khoảng 52% so với đỉnh hồi tháng 10/2025.

CoinGecko cho biết tháng 6 ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong quý, do nhiều yếu tố, bao gồm lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), căng thẳng Mỹ - Iran và việc Strategy - công ty sở hữu kho bitcoin lớn nhất thế giới - bán bitcoin.

Tuy nhiên, ông Ding cảnh báo chưa nên xem đợt tăng giá mới nhất của bitcoin là một xu hướng chắc chắn.

Bình Giang
Theo Bloomberg
#Bitcoin #Tiền điện tử #Đầu tư #Trái phiếu Mỹ

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