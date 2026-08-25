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Thế giới

Cận cảnh lốc xoáy càn quét hơn 300 ngôi nhà ở Pháp

Bình Giang

TPO - Một trận lốc xoáy quét qua tỉnh Aude, miền Nam nước Pháp, khiến hơn 300 ngôi nhà bị hư hại và 15 người bị thương, chính quyền địa phương cho biết.

Các clip được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy lốc xoáy khổng lồ ở ngôi làng Verzeille thuộc tỉnh Aude vào cuối ngày 24/8. Nhiều ngôi nhà nằm trên đường đi của trận lốc đã bị gió mạnh làm vỡ cửa sổ và giật tốc mái.

Hình ảnh trận lốc xoáy vừa quét qua miền nam nước Pháp. (Nguồn: The Guardian)

Trước đó, giới chức Pháp ban bố cảnh báo thời tiết màu cam về giông bão tại nhiều khu vực ở miền tây nam. Nhiều nơi bị mất điện, khiến giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Giới chức tỉnh phải hủy chặng 3 của giải đua xe đạp Vuelta a España, sau khi trận mưa đá khiến các tay đua phải tìm nơi trú ẩn.

15 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, trong đó có một phụ nữ mang thai bị thương khi nhà của cô đổ sập.

Các trận giông bão trên khắp miền nam nước Pháp đã làm tê liệt mạng lưới giao thông, khiến nhiều chuyến tàu bị chậm và nhiều tuyến đường phải đóng cửa.

Bộ trưởng Giao thông Philippe Tabarot cho biết, các sân bay ở Bordeaux, Marseille, Nice, Toulouse và cả thủ đô Paris, ghi nhận nhiều chuyến bay bị chậm hoặc hủy.

Giới chức ước tính khoảng 2.800 hộ gia đình tại 10 ngôi làng bị mất điện.

Trung bình, Pháp hứng chịu vài chục trận lốc xoáy mỗi năm. Chưa rõ hiện tượng nóng lên toàn cầu ảnh hưởng như thế nào đến tần suất và cường độ của các trận lốc xoáy tại nước này.

Bình Giang
Theo The Guarian, NY Post
#Lốc xoáy #Pháp #Thời tiết cực đoan #Thiên tai

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