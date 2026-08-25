Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

TPO - Theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, sáng 3/9, sẽ diễn ra hội nghị quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị; trong đó có chuyên đề quan trọng về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, ngày 29/7. Ảnh: Như Ý.



Theo kế hoạch, hội nghị được tổ chức sáng 3/9, trực tiếp tại điểm cầu chính phòng họp Diên Hồng, toà nhà Quốc hội (TP Hà Nội) và kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện. Hội nghị cũng được phát trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị.

Hội nghị sẽ quán triệt các nội dung quan trọng:

Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”.

Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”.

Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài”.

Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới”.

Chuyên đề “Những nội dung trọng tâm, cốt lõi Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

Hội nghị cũng xem phóng sự tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Theo kế hoạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.