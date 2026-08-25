Tàu cá 16 thuyền viên gặp nạn trên biển Tây Nam, khoang máy ngập sâu 2m

TPO - Khi đang hoạt động trên vùng biển Tây Nam, tàu cá bị phá nước, ngập khoang máy, có nguy cơ chìm.

Ngày 25/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, vừa kịp thời hỗ trợ tàu cá số hiệu AG-93978-TS của tỉnh An Giang bị phá nước, có nguy cơ chìm khi đang khai thác thủy sản trên vùng biển Tây Nam.

Theo thông tin ban đầu, tối 24/8 khi hoạt động tại khu vực cách Tây Nam Gành Dầu (Phú Quốc) khoảng 35 hải lý, tàu AG-93978-TS bị phá nước, khiến khoang máy bị ngập. Nhận tin báo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 lập tức điều tàu 371 tiếp cận hiện trường để hỗ trợ.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp cận tàu cá gặp nạn.

Sau khi tiếp cận được tàu cá, lực lượng Cảnh sát biển đã sử dụng các trang thiết bị chống chìm tàu, phối hợp với các tàu cá hoạt động gần khu vực tổ chức ứng cứu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tàu bị phá nước do sóng to, gió lớn làm nước tràn vào khoang máy. Thời điểm này, khoang máy của tàu cá bị ngập sâu khoảng 2m.

Lực lượng Cảnh sát biển phối hợp với các tàu cá hỗ trợ ngăn nước tràn vào khoang máy, sử dụng thiết bị chống chìm tàu, đồng thời đưa máy bơm hút nước khỏi khoang máy tàu gặp nạn.

Đến 0h30 ngày 25/8, tàu AG-93978-TS cơ bản được xử lý, nước trong khoang máy được hút hết và không còn nguy cơ chìm.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 triển khai các phương án chống chìm, hút nước ra khỏi khoang máy. Ảnh: CSB.

Tàu AG-93978-TS có 16 thuyền viên, hành nghề lưới kéo đôi, do ông N.V.V (trú xã Phú An, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng.