Thí điểm thành lập hai Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Huế

Sáng 25/8, Thành ủy Huế tổ chức công bố các quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND thành phố và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố; đồng thời đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Theo các quyết định được công bố, Đảng bộ HĐND TP. Huế được thành lập thí điểm trực thuộc Thành ủy, gồm 5 tổ chức đảng trực thuộc với 34 đảng viên.

Thường trực Thành ủy Huế trao quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND TP. Huế.

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố cũng được thành lập thí điểm trực thuộc Thành ủy, gồm 14 tổ chức đảng trực thuộc với 169 đảng viên.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy được đổi tên thành Ban Tuyên giáo Thành ủy. Chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận được chuyển sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố.

Trao quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TP. Huế.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cho rằng việc thành lập các tổ chức Đảng và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đối với Đảng bộ HĐND thành phố, ông Nguyễn Đình Trung yêu cầu nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của thành phố, tăng cường giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và những vấn đề nhân dân quan tâm, bảo đảm các nghị quyết, quyết định sát thực tiễn, nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố được yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, gần dân, nắm chắc tình hình nhân dân; tăng cường tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Trao quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế.

Với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh việc đổi tên không làm giảm vai trò của công tác tuyên giáo. Cơ quan này tiếp tục tham mưu về công tác tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; đồng thời phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân và nắm bắt dư luận xã hội.