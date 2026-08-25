Vết nứt lớn trên sườn đồi, hàng nghìn m³ đất đá đe dọa quốc lộ qua Thái Nguyên

TPO - Một điểm sạt lở tại dốc Nặm Cảng, xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên khiến đất đá tràn xuống lấp khoảng 2/3 nền đường QL3B. Đáng lo ngại, sườn đồi phía trên xuất hiện vết nứt lớn, với khoảng 3.000-4.000m³ đất đá có nguy cơ tiếp tục sạt xuống.

Ngày 25/8, UBND xã Chợ Đồn cho biết: Tại Km182 + 320 QL3B, khu vực dốc Nặm Cảng, thôn 1, xã Chợ Đồn (tỉnh Thái Nguyên) xảy ra sạt lở taluy dương. Đất đá tràn xuống lấp khoảng 2/3 chiều rộng nền đường, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Vết nứt lớn xuất hiện trên sườn đồi phía trên Quốc lộ 3B, đoạn dốc Nặm Cảng, xã Chợ Đồn

Đặc biệt, phía trên sườn đồi xuất hiện vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt, khối lượng đất đá có nguy cơ sạt lở ước tính từ 3.000 - 4.000m3.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời theo dõi sát diễn biến tại khu vực để đảm bảo an toàn.

Sạt lở taluy dương khiến đất đá tràn xuống lấp khoảng 2/3 chiều rộng nền đường QL3B



UBND xã Chợ Đồn khuyến cáo, người dân và các phương tiện khi lưu thông qua tuyến QL3B đoạn dốc Nặm Cảng cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, giảm tốc độ và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp nhằm bảo đảm an toàn.

Sở NN&MT Thái Nguyên cho biết đến sáng 25/8, mưa lũ đã làm 1 trường hợp tử vong, 138 nhà bị ảnh hưởng và 782,69 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại. Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường giao thông địa phương bị ảnh hưởng, sạt lở, với khối lượng đất, đá sạt lở ước tính khoảng 5.195 m3.