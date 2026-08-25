Nguyên Phó trưởng Công an xã ở Thái Nguyên bị khai trừ Đảng

TPO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Triệu Văn Lượng, nguyên Phó trưởng Công an xã Yên Trạch.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa có Thông cáo báo chí kết quả kỳ họp thứ 12 được tổ chức ngày 19/8 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Bà Hoàng Thu Trang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật tại Đảng bộ xã Yên Trạch (tỉnh Thái Nguyên).

Quang cảnh kỳ họp

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, ông Mông Đình Hiệu, nguyên Trưởng Công an xã Yên Trạch và ông Triệu Văn Lượng, nguyên Phó Trưởng Công an xã đã vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Triệu Văn Lượng, nguyên Phó trưởng Công an xã Yên Trạch.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Mông Đình Hiệu.