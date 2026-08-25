Một mình 'Người Nhện' cứu Hollywood

TPO - Bước sang tuần công chiếu thứ 4, "Spider-man: Brand new day" tiếp tục dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ. Đây là điều hiếm thấy trong bối cảnh dòng phim siêu anh hùng đang thoái trào.

Dẫn đầu phòng vé 4 tuần liên tiếp

Theo Box Office Mojo, Spider-man: Brand new day dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ vào cuối tuần gần nhất (21-23/8), thu về 39 triệu USD, bỏ xa cái tên xếp thứ hai là Insidious: Out of the further (25,3 triệu USD).

Tính từ thời điểm ra mắt vào ngày 31/7, phim mới về Người Nhện giữ ngôi vương phòng vé nội địa trong 4 tuần liên tiếp - thành tích hiếm có trong dòng phim siêu anh hùng.

Trước đó, mới chỉ 4 bộ phim làm được điều này: The dark knight (2008), Black Panther (2018), Spider-Man: No way home (2021) và Black Panther: Wakanda forever (2022). Ngay cả bom tấn siêu anh hùng ăn khách nhất mọi thời đại Avengers: Endgame (2019) cũng chỉ duy trì thành tích dẫn đầu trong 3 tuần.

Spider-Man: Brand new day vẫn giữ sức hút sau 4 tuần công chiếu.

Variety nhận định Spider-man: Brand new day đã trở thành thế lực không thể cản phá trên màn ảnh rộng, với doanh thu 855 triệu USD tại thị trường nội địa Mỹ và 2,22 tỷ USD trên toàn cầu tính đến thời điểm này.

Không có dấu hiệu chững lại, Spider-man: Brand new day được dự đoán sẽ vượt qua The force awakens để trở thành bộ phim có doanh thu nội địa cao nhất mọi thời đại, thậm chí giành được danh hiệu tác phẩm đầu tiên cán mốc một tỷ USD tại Bắc Mỹ.

Xét về doanh thu toàn cầu, Brand new day là bộ phim có doanh thu cao thứ 5 trong lịch sử, xếp sau Avatar (2009, 2,9 tỷ USD), Avengers: Endgame (2,7 tỷ USD), Titanic (2,26 tỷ USD) và Avatar: The way of water (2,3 tỷ USD).

Spider-man: Brand new day là bộ phim thứ tư vượt mốc 800 triệu USD tại Bắc Mỹ, đang đứng thứ ba trong danh sách phim có doanh thu nội địa cao nhất mọi thời đại. Doanh thu của phim không kém quá xa Avengers: Endgame (858 triệu USD) và đang tiến gần kỷ lục của Star wars: The force awakens (2015) với 936 triệu USD.

Người Nhện còn nhiều cơ hội để làm nên lịch sử. Tùy vào sức hút của phim, tác phẩm dự kiến rời rạp hoàn toàn vào khoảng cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Giới chuyên gia phòng vé kỳ vọng tổng doanh thu toàn cầu khi kết thúc thời gian chiếu rạp dao động từ 2,6 - 2,8 tỷ USD. Người Nhện có cơ hội rất lớn vượt qua cả Titanic lẫn Avatar: The way of water, có thể lọt top 3 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Kỳ tích trong bối cảnh ảm đạm

Những năm gần đây, dòng phim siêu anh hùng không còn giữ được vị thế. Giai đoạn 2023-2026, Marvel phát hành 8 phim, nhưng có đến 4 cái tên thua lỗ (The Marvels, Captain America: Brave new world, Thunderbolts* và The Fantastic Four: First steps). Ant-man and the Wasp: Quantumania (2023) cũng thất bại. Chỉ đến khi Chính phủ Anh hoàn thuế, phim mới vượt qua điểm hòa vốn và lãi nhẹ khoảng 88.000 USD.

Vũ trụ DC càng thê thảm hơn. Trong số 7 tác phẩm ra rạp, 4 phim lỗ nặng (The Flash, Joker: Folie à deux, Shazam! Fury of the gods và Blue Beetle), 2 phim suýt soát hòa vốn (Aquaman and the lost kingdom và Superman). Riêng Supergirl vẫn đang chiếu rạp nhưng thành tích không mấy khả quan.

Cả 4 bộ phim siêu anh hùng Marvel phát hành trước Spider-Man 4 đều thất bại tại phòng vé.

Việc Spider-man: Brand new day bùng nổ phòng vé giống như một kỳ tích. Điều đó đặt ra câu hỏi: Giữa vô số siêu anh hùng, tại sao Người Nhện lại được yêu mến đến vậy?

Kể từ khi ra mắt qua truyện tranh vào năm 1962, nhân vật này đã được đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, nếu nhìn lại hơn nửa thế kỷ văn hóa phim siêu anh hùng Mỹ, Superman và Batman vẫn là hai tượng đài lớn nhất.

Họ là những đại diện tiêu biểu cho hình tượng siêu anh hùng mặc định trong lòng khán giả nhiều thập kỷ qua - bất khả chiến bại, sở hữu sức mạnh phi thường và sự uy nghiêm như những vị thần trên đỉnh Olympus.

Thuở ban đầu, những phẩm chất đó lôi cuốn người xem, khiến họ say mê dòng phim này. Thế nhưng, theo thời gian, chúng lại góp phần gây ra hiện tượng “mệt mỏi với siêu anh hùng”. Các nhân vật ngày càng xuất hiện dày đặc trong những đội nhóm như Avengers, X-men, Fantastic Four… Một anh hùng có thể siêu phàm đến mức nào khi thế giới đầy rẫy những người như họ?

Nhà phê bình Owen Gleiberman của Variety nhận định Spider-man: Brand new day đã “viết lại luật chơi”.

Hình tượng Người Nhện do Tom Holland tạo ra giống như “làn gió mát” giúp khán giả giải tỏa cảm giác mệt mỏi đó. “Gần gũi”, “dễ đồng cảm” là những từ khóa thường được dùng nhất để mô tả về anh.

Lý do người Mỹ thích Người Nhện

Peter Parker xuất phát điểm là một học sinh trung học bình thường. Anh phải đối mặt với những thay đổi sau khi bị nhện cắn giống như một thiếu niên bước vào tuổi dậy thì. Peter phải đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống bao gồm những kẻ bắt nạt, bạn gái và cả những rắc rối nhạy cảm liên quan đến thân phận bí mật phải che giấu.

Theo cây viết Gleiberman, Peter Parker là James Dean (nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood, được xem là biểu tượng văn hóa của giới trẻ và sự nổi loạn trong thập niên 1950) của thế giới siêu anh hùng - một chàng trai chống tội phạm bằng cách đu dây, đồng thời là đứa trẻ luôn cảm thấy mình bị hiểu lầm.

Cách Holland thể hiện nhân vật, mạnh mẽ nhưng cũng có phần ngại ngùng, khiến anh giống một ngôi sao nhạc thần tượng đáng yêu trong lòng khán giả.

Người Nhện do Tom Holland thủ vai gần gũi và không hoàn hảo.

Câu chuyện về Peter Parker không chỉ đơn thuần là những màn đối đầu nghẹt thở với các thế lực phản diện, mà còn xoay quanh gia đình, bạn bè, trường lớp và thành phố New York. Tất cả điều đó góp phần tạo nên sự gần gũi của nhân vật.

Người xem giống như nhân chứng theo dõi cả quá trình trưởng thành của Peter Parker suốt 10 năm qua, với tổng cộng 7 bộ phim (cả riêng lẫn chung), từ thiếu niên có phần nhút nhát đến đàn ông trưởng thành. Một thế hệ đã lớn lên cùng Holland.

Cùng với nhân vật, theo thời gian, Tom Holland ngày càng tự tin hơn với tư cách diễn viên. Không thể phủ nhận, giờ đây anh làm chủ vai Peter Parker hơn cả Tobey Maguire từng làm. Trong khi đó Andrew Garfield mắc kẹt trong một chương không mấy xuất sắc của thương hiệu, nên lúc nào trông cũng buồn bã và hơi lạc lõng.

''Người Nhện là ai? Anh là sự hòa quyện giữa hai mặt sáng - tối của văn hóa truyện tranh. Anh là siêu anh hùng nói lên cả nỗi lo âu và giấc mơ của chúng ta, là thần tượng tuổi teen lãng mạn vẫn phải không ngừng tìm hiểu mình là ai. Anh ấy khiến tất cả chúng ta đều cảm thấy như đang treo lơ lửng - một cách đầy hồi hộp - trên sợi chỉ mỏng manh", Gleiberman kết luận.

Chuyên gia đánh giá Peter Parker ở độ tuổi trưởng thành đạt đến sự cân bằng đặc biệt, phản ánh rõ tâm trạng của thời đại hiện nay.

Năm 1978, Superman mở màn cho văn hóa phim siêu anh hùng hiện đại bằng hình tượng người hùng dũng cảm, vạm vỡ, bất khuất và tối thượng. Một thập kỷ sau, khi thập niên 1980 hào nhoáng bắt đầu lao dốc, Batman bước ra để chiếm lấy vị trí trung tâm: Người đàn ông giàu có, ẩn chứa mặt tối, có vẻ ngoài cộc cằn và thứ “siêu năng lực” được tạo dựng bằng ảo ảnh. Sức mạnh thật sự của Batman đến từ bên trong chính anh.

Superman và Batman từng là hai siêu anh hùng được yêu mến nhất, nhưng hình tượng của họ không còn phù hợp với thời đại.



Gọi Người Nhện là siêu anh hùng của thời đại mới bởi anh hòa quyện hoàn hảo về mặt tinh thần giữa Superman và Batman. Anh khoác bộ đồ bó sát đỏ - xanh đặc trưng, bay lượn theo cách đầy phấn khích và luôn tin tưởng vào sứ mệnh của mình. Nhưng anh cũng đeo mặt nạ, sống ẩn danh và mang trong mình những tổn thương.

Trong Brand new day, khi năng lực của Người Nhện bỗng trở nên rối loạn, Peter thực sự không biết đâu là phương hướng. Điều đó khiến anh trở thành tấm gương phản chiếu tâm trạng của vô số người Mỹ trong bối cảnh đất nước chìm trong bất ổn: khao khát đứng lên chống lại bóng tối nhưng cũng bị mắc kẹt trong chính nó.