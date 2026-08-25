Công an Đà Nẵng đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

TPO - Ngày 25/8, tại TP. Đà Nẵng, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã trao danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho Công an TP. Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, thành phố Đà Nẵng đang giữ vị thế là hạt nhân kinh tế, chính trị và xã hội quan trọng của miền Trung, là một trong các thành phố trực thuộc trung ương hàng đầu Việt Nam. Trong sự phát triển đó, lực lượng Công an thành phố đóng vai trò là lá chắn vững chắc, bảo đảm môi trường an ninh, trật tự ổn định, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Công an TP. Đà Nẵng. Ảnh: Báo Chính phủ



"Đảng và Nhà nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay chính là sự ghi nhận xứng đáng, là phần thưởng cao quý dành cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Đà Nẵng đã cống hiến, hy sinh suốt những chặng đường lịch sử vẻ vang. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng Công an thành phố mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, của quân và Nhân dân thành phố Đà Nẵng", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ngày càng cao, đòi hỏi lực lượng Công an TP. Đà Nẵng không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, bản lĩnh và chất lượng hiệu quả công tác.

Trước vinh dự lớn lao mà Đảng, Nhà nước trao tặng, Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng; giữ vững đoàn kết, kỷ cương; xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; “Gần dân nhất - Kỷ luật nhất - Trung thành nhất”.

Bên cạnh đó, Công an TP. Đà Nẵng tập trung phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong mọi hoạt động của thành phố; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính góp phần xây dựng Đà Nẵng phát triển nhanh, hiện đại, giàu bản sắc, nhân văn, an bình và đáng sống...

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ 2015-2025 được Chủ tịch nước phong tặng Công an TP. Đà Nẵng là sự ghi nhận xứng đáng đối với những thành tích, chiến công và đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ Nhân dân.

Trước đó, từ năm 2015 - 2025, Công an TP. Đà Nẵng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương chiến công hạng Nhất, Huân chương chiến công hạng Nhì, 4 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, hàng trăm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Liên tục các năm từ 2015 - 2025, Công an TP. Đà Nẵng đều đạt danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an. Hằng năm, Đảng bộ Công an thành phố, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ luôn được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 8.224 lượt tập thể, 20.195 lượt cá nhân thuộc Công an thành phố được các cấp, các ngành khen thưởng...