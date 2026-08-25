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Cháy lớn tại đảo Ký ức Hội An

Hoài Văn

TPO - Đám cháy lớn cùng cột khói đen bốc cao từ khu vực Đảo ký ức Hội An, TP. Đà Nẵng. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, khống chế đám cháy.

Ngày 25/8, lãnh đạo phường Hội An (TP. Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn.

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Cháy lớn tại đảo Ký ức Hội An. Ảnh CTV

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ hôm nay 25/8. Lúc này, người dân phát hiện ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực Đảo ký ức Hội An ở phường Hội An. Cột khói đen bốc cao, nghi ngút, thu hút sự chú ý của người dân và du khách đang có mặt trong khu vực.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy, khoanh vùng và khống chế ngọn lửa.

Theo lãnh đạo phường Hội An, vụ cháy xảy ra tại khu vực nhà biểu diễn. Hiện đám cháy đã cơ bản được khống chế, các lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý hiện trường và thống kê, đánh giá thiệt hại. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hoài Văn
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