Vĩnh Long: Đảm bảo an toàn, chất lượng du lịch dịp lễ Quốc khánh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh là dịp để các địa phương, các đơn vị kinh doanh du lịch đẩy mạnh hoạt động kích cầu, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thu hút khách du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch năm 2026.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Vĩnh Long cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày (29/8-2/9), dự kiến nhu cầu tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng của người dân và khách du lịch tăng cao.

Để bảo đảm an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh du lịch Vĩnh Long an toàn, thân thiện, chất lượng, Sở VH-TT&DL Vĩnh Long đề nghị UBND các xã phường tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện đúng quy định về điều kiện kinh doanh, niêm yết giá, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy…; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý các hành vi vi phạm.

Giai đoạn 2021-2025, lượng khách du lịch đến Vĩnh Long tăng trưởng bình quân 36,8%/năm, trong đó khách quốc tế tăng 41%/năm.

Các địa phương phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí; khuyến khích xây dựng các hoạt động, sản phẩm du lịch gắn với lịch sử, văn hóa, sinh thái, sông nước, làng nghề, ẩm thực và đời sống cộng đồng. Chủ động xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông. Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, kịp thời thông tin, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh du lịch điều chỉnh hoặc tạm dừng hoạt động khi không bảo đảm an toàn cho khách.

Sở VH-TT&DL Vĩnh Long cũng đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch. Vận động hội viên xây dựng các chương trình kích cầu, ưu đãi, sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách trong dịp lễ; bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng tăng giá tùy tiện, chèo kéo, ép khách hoặc cung cấp dịch vụ không đúng cam kết.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động bảo đảm an ninh, an toàn cho khách; bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ và kịp thời xử lý tình huống; ngăn chặn tình trạng đeo bám, chèo kéo, gây phiền hà cho khách. Khuyến khích tổ chức các hoạt động kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; xây dựng sản phẩm du lịch về nguồn gắn với lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng của địa phương…

Nhằm tăng cường công tác vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp lễ Quốc khánh 2/9, Sở Xây dựng Vĩnh Long cũng đề nghị cơ quan, đơn vị liên quan chủ động dự báo tình hình để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của Nhân dân và vận chuyển hàng hóa thuận lợi, an toàn.

Có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, bố trí đủ phương tiện phục vụ đi lại của Nhân dân; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; quán triệt các đơn vị kinh doanh vận tải, cảng, bến thủy nội địa chấp hành nghiêm quy định trong vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Vĩnh Long yêu cầu đảm bảo đầy đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Không để hành khách về quê dịp nghỉ lễ chậm do thiếu phương tiện; các dịch vụ cung cấp phải được công bố công khai, thực hiện kê khai, niêm yết và bán đúng giá theo quy định. Công bố số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của Nhân dân và doanh nghiệp, thường trực 24/24 để tiếp nhận xử lý thông tin liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị, tổng hợp báo cáo nội dung phản ánh, lập danh sách và phân công lãnh đạo, chuyên viên trực trong dịp nghỉ lễ, gửi về Sở Xây dựng để phối hợp.

Sở Xây dựng Vĩnh Long đề nghị các đơn vị quản lý và khai thác bến xe, bến phà, bến khách ngang sông xây dựng kế hoạch tăng cường, bố trí đầy đủ phương tiện, nhân lực phục vụ 24/24 giờ, tăng cường số chuyến phà, giảm thời gian vượt sông, bổ sung hoặc điều chuyển phương tiện khi có nhu cầu, bảo đảm cho Nhân dân đi lại được thuận tiện, an toàn, nhanh chóng. Niêm yết công khai giá vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ cụ thể.

Cảng vụ Đường thủy nội địa kiểm tra về điều kiện an toàn các cảng, bến thủy nội địa (nhất là các bến du lịch, phương tiện vận chuyển khách du lịch) trên các tuyến đường thủy nội địa được giao quản lý, đảm bảo an toàn vận chuyển trong dịp nghỉ lễ. Đề xuất đình chỉ hoạt động đối với các cảng, bến không đủ điều kiện an toàn. Kiên quyết không cho xuất bến đối với phương tiện không đảm bảo các điều kiện an toàn theo quy định…