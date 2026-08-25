Hàng nghìn khối đất đá sạt lở khiến quốc lộ 48 bị chia cắt

TPO - Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 và mưa lớn kéo dài, một khối lượng lớn đất đá trên ta luy dương bất ngờ sạt lở xuống gây chia cắt quốc lộ 48 qua xã Thông Thụ (Nghệ An).

Chiều 25/8, bà Nguyễn Thị Hoài - Chủ tịch UBND xã Thông Thụ (Nghệ An) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục điểm sạt lở, giao thông tuyến quốc lộ 48 đã được thông suốt trở lại.

Hàng nghìn khối đất đá sạt lở khiến quốc lộ 48 bị chia cắt vào trưa 25/8. (Ảnh: Đình Đức).

Chủ tịch xã Thông Thụ cho biết, trước đó những ngày qua trên địa bàn xã Thông Thụ xảy ra mưa lớn kéo dài. Trưa cùng ngày (25/8), một khối lượng lớn đất đá trên núi bất ngờ sạt lở xuống quốc lộ 48, đoạn Km133+650.

Tại hiện trường, hàng nghìn khối đất đá lấp toàn bộ mặt đường khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng huy động nhân lực, máy móc xử lý để thông tuyến. (Ảnh: Đình Đức).

Sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Thông Thụ đã phối hợp với Hạt Giao thông Đồng Văn khẩn trương huy động máy móc, phương tiện và lực lượng triển khai công tác khắc phục nhằm sớm thông tuyến. Các đơn vị đã san gạt khoảng 1.000m3 đất, đá ra khỏi mặt đường, đồng thời xử lý các điểm có nguy cơ tiếp tục sạt trượt để bảo đảm an toàn cho quá trình thi công và lưu thông.

“Các lực lượng làm việc xuyên trưa và hiện đã thông tuyến. Khu vực này có 2 điểm thường xuyên sạt lở mỗi khi mưa lớn. Địa phương đang tiếp tục theo dõi để có hướng xử lý”, Chủ tịch xã Thông Thụ nói.