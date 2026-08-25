Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hàng nghìn khối đất đá sạt lở khiến quốc lộ 48 bị chia cắt

Ngọc Tú

TPO - Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 và mưa lớn kéo dài, một khối lượng lớn đất đá trên ta luy dương bất ngờ sạt lở xuống gây chia cắt quốc lộ 48 qua xã Thông Thụ (Nghệ An).

Chiều 25/8, bà Nguyễn Thị Hoài - Chủ tịch UBND xã Thông Thụ (Nghệ An) cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục điểm sạt lở, giao thông tuyến quốc lộ 48 đã được thông suốt trở lại.

784735554-3716560455175433-4055489999209206712-n.jpg
Hàng nghìn khối đất đá sạt lở khiến quốc lộ 48 bị chia cắt vào trưa 25/8. (Ảnh: Đình Đức).

Chủ tịch xã Thông Thụ cho biết, trước đó những ngày qua trên địa bàn xã Thông Thụ xảy ra mưa lớn kéo dài. Trưa cùng ngày (25/8), một khối lượng lớn đất đá trên núi bất ngờ sạt lở xuống quốc lộ 48, đoạn Km133+650.

Tại hiện trường, hàng nghìn khối đất đá lấp toàn bộ mặt đường khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

786898965-1711458199948532-3046998796515480448-n.jpg
784507114-1059288420180152-3171427823045811785-n.jpg
Lực lượng chức năng huy động nhân lực, máy móc xử lý để thông tuyến. (Ảnh: Đình Đức).

Sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Thông Thụ đã phối hợp với Hạt Giao thông Đồng Văn khẩn trương huy động máy móc, phương tiện và lực lượng triển khai công tác khắc phục nhằm sớm thông tuyến. Các đơn vị đã san gạt khoảng 1.000m3 đất, đá ra khỏi mặt đường, đồng thời xử lý các điểm có nguy cơ tiếp tục sạt trượt để bảo đảm an toàn cho quá trình thi công và lưu thông.

“Các lực lượng làm việc xuyên trưa và hiện đã thông tuyến. Khu vực này có 2 điểm thường xuyên sạt lở mỗi khi mưa lớn. Địa phương đang tiếp tục theo dõi để có hướng xử lý”, Chủ tịch xã Thông Thụ nói.

786656888-1793837991796746-306466502780122092-n.jpg
782599208-1786941848983483-6263059924041505301-n.jpg
Mưa lớn khiến đất đá, cây đổ vào khu vực nhà ông Lương Văn Tuyên (ở bản Đồng Văn, xã Thông Thụ). Đơn vị chức năng đã đến hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả. (Ảnh: Đình Đức).
Ngọc Tú
#Nghệ An #sạt lở #mưa lũ #mưa lớn #mưa #lũ lụt #quốc lộ bị chia cắt #chia cắt quốc lộ #sạt lở chia cắt giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe