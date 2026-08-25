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Cháy sân khấu, show thực cảnh Ký Ức Hội An tạm dừng

Hoài Văn

TPO - Sau vụ cháy tại khu vực sân khấu Đảo Ký ức Hội An ngày 25/8, show thực cảnh Ký Ức Hội An sẽ tạm dừng khai thác trong ngày 26/8 để kiểm tra, khắc phục và bảo đảm an toàn, dự kiến biểu diễn trở lại từ 27/8. Sự cố được khống chế kịp thời, không gây thiệt hại về người.

Ngày 25/8, đại diện Đảo Ký ức Hội An (TP Đà Nẵng) phát đi thông tin chính thức về sự cố cháy sân khấu.

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Cháy tại khu vực sân khấu Ký ức Hội An

Theo đó, sáng cùng ngày tại khu vực sân khấu của Đảo đã xảy ra một sự cố cháy cục bộ.

Theo đại diện Đảo Ký ức Hội An, đám cháy được lực lượng tại chỗ và cơ quan chức năng kịp thời kiểm soát, dập tắt hoàn toàn. Sự cố không gây cháy lan, không có thiệt hại về người và không ảnh hưởng đến các khu vực khác của Đảo.

Ngay sau sự cố, Ban lãnh đạo Đảo Ký ức Hội An phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, xác minh nguyên nhân vụ cháy.

Để bảo đảm an toàn và phục vụ công tác kiểm tra, sửa chữa, công viên và show thực cảnh Ký Ức Hội An sẽ tạm dừng khai thác trong ngày 26/8.

Đơn vị vận hành cho biết dự kiến chương trình sẽ biểu diễn trở lại từ ngày 27/8, sau khi hoàn tất công tác kiểm tra và bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn.

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Show diễn thực cảnh Ký ức Hội An sẽ tạm dừng 1 ngày sau sự cố cháy ở khu vực sân khấu.

Đối với khách hàng đã mua vé cho ngày 26/8, Đảo Ký ức Hội An cho biết sẽ chủ động thông tin về phương án hỗ trợ và xử lý vé.

Trong khi đó, Hoi An Memories Resort & Spa vẫn duy trì hoạt động bình thường. Theo đơn vị vận hành, sự cố cháy tại khu vực sân khấu không ảnh hưởng đến hoạt động lưu trú và các dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng.

Đảo Ký ức Hội An cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Hoài Văn
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