Tháo gỡ điểm nghẽn để doanh nghiệp nhỏ và vừa lớn lên

TPO - Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết cho rằng, điều doanh nghiệp cần là môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, dễ dự báo; thủ tục hành chính nhanh hơn, rõ hơn; chính sách được triển khai sớm hơn.

Sáng 25/8, Văn phòng UBND TP. Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (Hanoisme) tổ chức Tọa đàm đối thoại chính sách và hành động, với chủ đề “Doanh nghiệp Thủ đô hành động vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số”.

Phát biểu tại Tọa đàm, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết cho rằng, điều doanh nghiệp cần là môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, dễ dự báo; thủ tục hành chính nhanh hơn, rõ hơn; chính sách được triển khai sớm hơn; đồng thời, những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp phải được tiếp nhận, phân loại, chuyển đúng cơ quan và theo dõi đến kết quả cuối cùng.

Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết phát biểu tại Tọa đàm.

Theo ông Thiết, muốn tăng trưởng cao nhưng bền vững, không thể chỉ dựa vào mở rộng quy mô mà phải đồng thời nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải thiện quản trị và khơi thông các nguồn lực đầu tư.

“Tăng trưởng hai con số chỉ bền vững khi được tạo nên từ hàng nghìn doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh tốt hơn, thị trường rộng hơn và hiệu quả cao hơn”, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội nêu rõ.

Lo doanh nghiệp chưa kịp phát triển đã có thể gặp khó khăn

Tại Tọa đàm, các chuyên gia, nhà đầu tư và đại diện cộng đồng doanh nghiệp đã tập trung trao đổi về vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tăng trưởng, những cơ hội để doanh nghiệp mở rộng quy mô và các điều kiện cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo TS Nguyễn Việt Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển thì chính sách thuế và thủ tục hành chính phải thực sự hỗ trợ hệ sinh thái doanh nghiệp. Nếu chi phí tuân thủ quá lớn, doanh nghiệp chưa kịp phát triển đã có thể gặp khó khăn. Vì vậy, chính sách của Nhà nước cần minh bạch, công khai và tạo điều kiện cho cả doanh nghiệp nhỏ, vừa và doanh nghiệp lớn phát triển.

TS Nguyễn Việt Hùng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trao đổi tại Tọa đàm.

GS. TS Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hanoisme cho rằng, điều quan trọng là doanh nghiệp nhỏ và vừa phải có đủ khả năng, năng lực hấp thụ các chính sách đã được triển khai.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tận dụng nhiều không gian phát triển mới của Hà Nội, trước hết là từ sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng, gồm cơ sở vật chất, giao thông, logistics và hạ tầng xanh. Đầu tư công có thể tạo động lực, dẫn dắt các lực lượng, trong đó có doanh nghiệp tư nhân quy mô nhỏ và vừa...

TS Bùi Thanh Minh - Phó Giám đốc chuyên môn Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, doanh nghiệp đang đứng trước giai đoạn có nhiều thay đổi nhanh chóng. Chi phí tuân thủ, yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu, thuế, kế toán... đang đặt ra những thách thức mới. Vì vậy, doanh nghiệp cần thay đổi cách thức quản trị, hướng tới sự chuẩn mực để có thể tiếp cận vốn và tận dụng tốt hơn các chính sách hỗ trợ.

TS Bùi Thanh Minh nhấn mạnh, doanh nghiệp không chỉ cần Nhà nước tạo “đường băng” chính sách mà bản thân doanh nghiệp cũng phải sẵn sàng biến cơ hội thành thực tế phát triển. Doanh nghiệp cần bài bản hơn trong quản trị, suy nghĩ lớn hơn để mở rộng thị trường, thậm chí hướng tới thị trường toàn cầu.