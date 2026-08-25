Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ bảo vệ đánh shipper ở khu đô thị Louis Hoàng Mai

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND phường Hoàng Mai và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc bảo vệ Khu đô thị Louis Hoàng Mai bị phản ánh có hành vi đánh một tài xế xe công nghệ.

Khu vực nơi anh P. - shipper bị hành hung.

Trước đó, ngày 25/8, Báo Tiền Phong điện tử đăng tải bài viết “Hà Nội: Bảo vệ Khu đô thị Louis Hoàng Mai hành hung tài xế xe công nghệ”, phản ánh sự việc một người mặc trang phục bảo vệ tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai có hành vi đánh, đá một tài xế xe công nghệ tại khu vực cổng ô tô Khu đô thị Louis Hoàng Mai, phường Hoàng Mai.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND phường Hoàng Mai và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung Báo Tiền Phong điện tử phản ánh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội được giao báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả thực hiện trước ngày 27/8.

Anh P. kể lại sự việc.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 9h hôm nay (25/8), anh P. (shipper) vào Khu đô thị Louis Hoàng Mai nhưng đi nhầm cổng dành cho ô tô.

Theo lời anh P, tại đây, một người đàn ông vẫy tay ra hiệu cho anh đi sang lối khác. Khi anh hỏi “Sao lại thế ạ?”, một thanh niên xăm trổ, mặc quần áo bảo vệ đi ra nói: “Đi ra đây tao chỉ chỗ lấy đơn cho”.

Tuy nhiên, theo nam shipper, khi anh vừa đi ra đến nơi thì bị người này đấm, đá.

Nam shipper cho biết dù đã nằm xuống đất và van xin nhưng vẫn bị người mặc quần áo bảo vệ chửi bới, hành hung. “Tôi bị đánh khoảng 20 cái vào người”, nam shipper nói.

Nam shipper chia sẻ về việc bị hành hung. Clip: Thanh Hà - Trọng Quân.

Trưa cùng ngày, chỉ huy Công an phường Hoàng Mai cho biết cơ quan Công an đã đưa nam bảo vệ về trụ sở làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Phía đơn vị điều hành quản lý vận hành khu đô thị cũng đã gửi thông báo về sự việc tới các cư dân và nhận lỗi về việc quản lý, đào tạo nhân sự chưa sát sao. Đồng thời, đơn vị này cho biết sẽ tiếp thu ý kiến, tổ chức họp giữa các bên để chấn chỉnh, xử lý nhân sự không bảo đảm yêu cầu và xem xét, khi cần thiết, thay thế đơn vị an ninh khác.