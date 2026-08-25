Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ bảo vệ đánh shipper ở khu đô thị Louis Hoàng Mai

Thanh Hà

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND phường Hoàng Mai và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc bảo vệ Khu đô thị Louis Hoàng Mai bị phản ánh có hành vi đánh một tài xế xe công nghệ.

tp-c_a2.jpg
Khu vực nơi anh P. - shipper bị hành hung.

Trước đó, ngày 25/8, Báo Tiền Phong điện tử đăng tải bài viết “Hà Nội: Bảo vệ Khu đô thị Louis Hoàng Mai hành hung tài xế xe công nghệ”, phản ánh sự việc một người mặc trang phục bảo vệ tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai có hành vi đánh, đá một tài xế xe công nghệ tại khu vực cổng ô tô Khu đô thị Louis Hoàng Mai, phường Hoàng Mai.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND phường Hoàng Mai và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung Báo Tiền Phong điện tử phản ánh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội được giao báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả thực hiện trước ngày 27/8.

tp-c_shipper.png
Anh P. kể lại sự việc.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 9h hôm nay (25/8), anh P. (shipper) vào Khu đô thị Louis Hoàng Mai nhưng đi nhầm cổng dành cho ô tô.

Theo lời anh P, tại đây, một người đàn ông vẫy tay ra hiệu cho anh đi sang lối khác. Khi anh hỏi “Sao lại thế ạ?”, một thanh niên xăm trổ, mặc quần áo bảo vệ đi ra nói: “Đi ra đây tao chỉ chỗ lấy đơn cho”.

Tuy nhiên, theo nam shipper, khi anh vừa đi ra đến nơi thì bị người này đấm, đá.

Nam shipper cho biết dù đã nằm xuống đất và van xin nhưng vẫn bị người mặc quần áo bảo vệ chửi bới, hành hung. “Tôi bị đánh khoảng 20 cái vào người”, nam shipper nói.

Nam shipper chia sẻ về việc bị hành hung. Clip: Thanh Hà - Trọng Quân.

Trưa cùng ngày, chỉ huy Công an phường Hoàng Mai cho biết cơ quan Công an đã đưa nam bảo vệ về trụ sở làm việc, phục vụ công tác điều tra.

Phía đơn vị điều hành quản lý vận hành khu đô thị cũng đã gửi thông báo về sự việc tới các cư dân và nhận lỗi về việc quản lý, đào tạo nhân sự chưa sát sao. Đồng thời, đơn vị này cho biết sẽ tiếp thu ý kiến, tổ chức họp giữa các bên để chấn chỉnh, xử lý nhân sự không bảo đảm yêu cầu và xem xét, khi cần thiết, thay thế đơn vị an ninh khác.

Thanh Hà
#Khu đô thị Louis City Hoàng Mai #Louis city #Bảo vệ hành hung sipper #Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo nóng #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe