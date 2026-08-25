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Thả lưới bắt cá giữa mưa lớn, người đàn ông bị nước cuốn tử vong

Thu Hiền

TPO - Ra đập khe Đá thả lưới bắt cá giữa lúc mưa lớn, ông L.V.B. (53 tuổi) không may bị dòng nước cuốn trôi.

Ngày 25/8, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Khánh, tỉnh Nghệ An, xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông L.V.B (SN 1972, trú xóm Nho Hạp), người bị nước cuốn mất tích khi đánh bắt cá tại khu vực đập khe Đá.

Trước đó vào chiều 24/8, trong lúc mưa lớn, một nhóm người đến khu vực đập khe Đá thả lưới bắt cá. Trong quá trình đánh bắt, ông B. không may bị dòng nước cuốn trôi.

Nhận tin báo, chính quyền xã Nghĩa Khánh phối hợp người dân huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 19h cùng ngày, thi thể ông B. được tìm thấy.

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Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 khiến nhiều khu vực ở Nghệ An bị chia cắt.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Nghệ An đang có mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực miền núi xuất hiện ngập lụt, sạt lở và giao thông bị chia cắt.

Ảnh hưởng của bão số 4, nhiều ngày qua, các địa phương trong tỉnh có mưa lớn. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm; bố trí lực lượng kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, sạt lở.

Chính quyền cũng khuyến cáo, người dân không đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối khi có mưa lũ; không di chuyển vào vùng ngập, hạ du hồ đập và khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Thu Hiền
#Nghệ An #tai nạn #mưa lớn #bắt cá #sạt lở #lũ lụt #tử vong #tử vong trong mưa bão

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