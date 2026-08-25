'Đi bão', người trẻ thể hiện tình yêu bóng đá, yêu nước thế nào cho văn minh?

TPO - Mỗi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đều mang đến những màn "đi bão" rực sắc cờ đỏ sao vàng và cảm xúc tự hào dân tộc. Thế nhưng, xen lẫn niềm vui ấy vẫn còn những hành vi vi phạm pháp luật, thiếu ý thức nơi công cộng. Lòng yêu nước không chỉ được thể hiện qua lá cờ trên tay, mà còn ở việc tôn trọng pháp luật và ứng xử có văn hóa.

Khi "đi bão" biến tướng

Mỗi khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở các giải đấu khu vực hay quốc tế, những dòng người xuống đường ăn mừng lại trở thành hình ảnh quen thuộc. Sau tiếng còi mãn cuộc, từ các tuyến phố trung tâm đến những con ngõ nhỏ đều rực sắc cờ đỏ sao vàng, vang tiếng kèn, tiếng trống và những lời hô cổ vũ. "Đi bão" không chỉ là cách người hâm mộ chia sẻ niềm vui chiến thắng mà còn trở thành một nét ăn mừng đặc trưng của bóng đá Việt Nam.

Bạn Trần Yến Nhi - sinh viên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam vẫn nhớ như in cảm xúc lần đầu hòa vào dòng người "đi bão" năm 2018 khi đội tuyển Việt Nam lọt vào VCK Giải U23 châu Á 2018.

"Lúc đó, điều khiến tôi quyết định hòa vào dòng người là bởi tôi cảm nhận được tinh thần yêu nước, tình yêu dành cho bóng đá, thể thao nước nhà và niềm tự hào hướng về đội tuyển bóng đá quốc gia. Mọi người từ khắp nơi, dù không quen biết, không thân thiết, nhưng lại cùng chung một cảm xúc, cùng hướng về một mục đích", Yến Nhi chia sẻ.

Đông đảo người dân ra đường "đi bão", ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan trong trận lượt đi tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: Duy Phạm

Dù đường phố đông đúc, việc di chuyển có phần chậm hơn bình thường, nhưng cảm giác lúc đó hoàn toàn khác với sự mệt mỏi lúc giờ cao điểm. Với Yến Nhi đó là khoảnh khắc mọi người hòa chung niềm vui, niềm tự hào trước chiến thắng của đội tuyển nước nhà.

Tuy nhiên, sau vài năm và nhiều lần "đi bão" sau đó, cô nhận thấy "đi bão" bắt đầu có những thay đổi. "Một bộ phận nhỏ người trẻ đã lợi dụng việc 'đi bão' để thực hiện các hành vi tiêu cực như gây gổ, đánh nhau, vi phạm pháp luật. Những trường hợp này cần được xử lý nghiêm, trong khi bản chất của 'đi bão' vẫn là hoạt động thể hiện tình yêu bóng đá, niềm tự hào dân tộc của người hâm mộ.", Yến Nhi nhìn nhận.

Không ít tình huống mất an toàn giao thông đã xảy ra trong dòng người "đi bão", ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tối 22/8.

Thực tế, biến tướng "đi bão" không phải câu chuyện chỉ Yến Nhi nhìn thấy, bởi sau những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, vẫn còn những người hâm mộ có hành vi thiếu kiểm soát.

Tối 22/8, sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại ASEAN Cup 2026, hàng nghìn người dân xuống đường chia vui. Tại Hà Nội, một số tuyến phố như khu vực hầm Kim Liên, Đại Cồ Việt chật kín người, lực lượng chức năng phải có mặt để hướng dẫn, bảo đảm an ninh trật tự, tránh tình trạng tụ tập gây cản trở giao thông.

Trong khi đó, tại TPHCM, Công an phường Thủ Dầu Một đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên chạy xe thành đoàn, hò hét, bấm còi gây mất trật tự khi tham gia "đi bão". Đến ngày 24/4, nhóm này được mời về trụ sở để nhắc nhở, giáo dục về ý thức chấp hành pháp luật, sau đó tham gia dọn vệ sinh khu phố như một cách nâng cao trách nhiệm với cộng đồng.

Lòng yêu nước phải được biểu hiện bằng trách nhiệm công dân

Nêu quan điểm về việc này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho rằng “đi bão” là nhu cầu được chia sẻ cảm xúc, được hòa mình vào cộng đồng và được thể hiện tình yêu đối với bóng đá, với màu cờ sắc áo của đất nước. Việc này cũng thể hiện nhu cầu kết nối cộng đồng mạnh mẽ của người trẻ. Tuy nhiên, điều quan trọng là niềm vui ấy cần được chuyển hóa thành một hành vi văn hóa đẹp.

"Một xã hội văn minh không đo mức độ yêu nước bằng tiếng còi xe lớn đến đâu hay tốc độ chạy xe nhanh thế nào, mà bằng cách mỗi người biết vui trong giới hạn, biết tôn trọng người khác và tôn trọng pháp luật. Vì thế, “đi bão” cũng là một phép thử khá sinh động đối với văn hóa công cộng của chúng ta", PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Ranh giới của sự cuồng nhiệt, niềm tự hào dân tộc với những hành vi quá khích khá rõ ràng. PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định niềm vui chính đáng dừng lại ở nơi quyền, sự an toàn và sự bình yên của người khác bắt đầu bị xâm phạm.

"Chính lòng tự hào càng đòi hỏi chúng ta phải có cách ứng xử xứng đáng hơn. Lá cờ Tổ quốc sẽ đẹp nhất khi được nâng lên bởi một công dân có văn hóa, chứ không thể trở thành lý do để biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật. Cuồng nhiệt là cảm xúc. Văn minh là năng lực kiểm soát cảm xúc ấy. Một người trẻ trưởng thành không phải là người không biết hết mình, mà là người biết hết mình mà vẫn không vượt qua những giới hạn cần thiết của cộng đồng", PGS.TS Bùi Hoài Sơn.

Nhóm thanh niên kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm khi đi bão. Ảnh: Duy Phạm

Ông Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh việc chấp hành pháp luật, đặc biệt là các quy định về an toàn giao thông khi "đi bão", cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước. Tình yêu đất nước không chỉ được thể hiện qua những cảm xúc vỡ òa hay tiếng hô vang sau chiến thắng của đội tuyển, mà còn bằng những hành động rất cụ thể như dừng đèn đỏ, đội mũ bảo hiểm, không sử dụng rượu bia khi lái xe, không đua xe hay gây nguy hiểm cho người khác.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng lòng yêu nước cần được thể hiện bằng việc chấp hành pháp luật, đặc biệt là các quy định về an toàn giao thông khi "đi bão".

"Chúng ta không thể vừa cầm lá cờ Tổ quốc vừa coi thường pháp luật của đất nước. Lòng yêu nước phải được biểu hiện bằng trách nhiệm công dân. Một chiến thắng thể thao vốn mang đến niềm vui. Nếu sau cuộc vui lại có những tai nạn, thương tích hay những gia đình phải chịu mất mát thì ý nghĩa tốt đẹp của chiến thắng đã bị tổn thương rất nhiều. Trở về nhà an toàn sau một đêm ăn mừng, bảo đảm an toàn cho chính mình và cho người khác, cũng chính là một phần của văn hóa cổ vũ và trách nhiệm đối với đất nước", ông Sơn nhấn mạnh.

Để xây dựng văn hóa cổ vũ văn minh, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, truyền thông, các tổ chức thể thao, cầu thủ và chính người hâm mộ.

Vì vậy, mỗi cổ động viên cần tự ý thức giới hạn của bản thân, để niềm vui chiến thắng không làm ảnh hưởng đến sự bình yên của cộng đồng. "Tôi mong rằng mỗi chiến thắng của thể thao Việt Nam sẽ để lại hai niềm tự hào: niềm tự hào về thành tích trên sân đấu và niềm tự hào về cách người Việt Nam ăn mừng chiến thắng", ông bày tỏ.