Những sân chơi 'bật công tắc' sáng tạo trẻ

TPO - Các sân chơi đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng đang được mở rộng, tạo cơ hội để các bạn trẻ ở mọi lứa tuổi trực tiếp lập trình, sáng chế robot và thử sức với những bài toán thực tế.

Để người trẻ “chạm” công nghệ

Qua hơn 1 tháng triển khai, cuộc thi sáng tạo Robotics do Đoàn phường Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) tổ chức đã thu hút được 95 đội với 190 học sinh đến từ 13 trường học trên địa bàn. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại địa phương, dành cho học sinh ở cả ba cấp gồm Mầm non, Tiểu học và THCS.

Lần đầu tiên cuộc thi sáng tạo Robotics phường Cẩm Lệ được tổ chức, thu hút hàng trăm thí sinh. Ảnh: Giang Thanh

Với chủ đề “New Era - Kỷ nguyên vươn mình”, cuộc thi là sân chơi thực tiễn để các bạn trẻ vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật, lập trình để hoàn thành những thử thách do ban tổ chức đưa ra.

Không chỉ có học sinh khối lớn, sân chơi còn mở rộng tới các em nhỏ ở bậc Mầm non. Việc đưa Robotics đến nhiều cấp học tạo điều kiện để các em tiếp cận công nghệ thông qua hình thức trực quan, thực hành và thi đấu.

Lần đầu tham gia một cuộc thi Robotics, em Nguyễn Hữu Tú (học sinh Trường Tiểu học Hoàng Dư Khương) rất hào hứng với những thử thách sáng tạo công nghệ được đưa ra qua các vòng thi.

“Em được thi cùng bạn bè, được thử sức và học hỏi những kiến thức mới, để biết thêm về Robotics, lập trình và cách vận hành robot”, Tú nói.

Các phần thi đấu robot đối kháng hấp dẫn.

Theo anh Ông Văn Tùng - Phó Bí thư Đoàn phường Cẩm Lệ, việc đa dạng hóa các sân chơi cho đoàn viên, thanh niên và học sinh tiếp cận STEM, Robotics, trí tuệ nhân tạo và lập trình rất thiết thực, giúp các em vừa học, vừa chơi, vừa phát triển kỹ năng và rèn luyện tư duy đổi mới sáng tạo.

Không chỉ ở Đoàn phường Cẩm Lệ, năm nay, các sân chơi robotics cấp xã, phường ở Đà Nẵng ngày càng đa dạng, tạo ra môi trường vui chơi, rèn luyện thú vị cho thanh thiếu nhi trong dịp hè.

Tìm “hạt nhân” khoa học công nghệ trẻ

Trước khi những cuộc thi Robotics cấp cơ sở được tổ chức, nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn đã được triển khai, như trải nghiệm sách khoa học và điều khiển các mô hình robotic thông minh, ngày hội STEM và AI, các workshop lập trình cơ bản và thiết kế robot…

Các sân chơi đổi mới sáng tạo ở Đà Nẵng ngày càng đa dạng.

Giữa tháng 8 vừa qua, Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robotics TP. Đà Nẵng lần thứ II với sự tranh tài của 110 đội, gồm 47 đội thuộc bảng R1 dành cho học sinh tiểu học và 63 đội thuộc bảng R2 dành cho học sinh THCS.

Năm nay, cuộc thi có nhiều đổi mới với việc tổ chức vòng loại bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Vòng thi đấu đối kháng diễn ra trên không gian mạng, ứng dụng công nghệ thực tế ảo để thí sinh tại các điểm cầu tranh tài.

Các đội thi dùng robot tự sáng tạo tranh tài trên sa bàn.

Ở vòng chung kết, các đội thi đấu trực tiếp trên sa bàn. Robot được vận hành để thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu, trong khi các thành viên phối hợp xử lý những tình huống phát sinh.

Qua quá trình thi đấu, các bạn trẻ được vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết nhiệm vụ, đồng thời, rèn luyện tư duy logic, kỹ năng lập trình, điều khiển robot, làm việc nhóm và xử lý tình huống.

Đây cũng là thử thách để Đà Nẵng lựa chọn những “hạt nhân” khoa học công nghệ trẻ, tham gia vào Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc năm nay.

Những sân chơi giúp thanh thiếu nhi "bật công tắc" sáng tạo.