Những 'viên gạch hồng' đắp bồi thế trận lòng dân vững chắc

TPO - Theo Đại tướng Phan Văn Giang, mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được dựng lên, mỗi con bò giống, mỗi con lợn giống, dê giống trao tay, mỗi học sinh được nâng bước tới trường, mỗi “con nuôi đồn Biên phòng” được học tập và trưởng thành, mỗi lớp học tình thương được duy trì... đều là những "viên gạch hồng" góp phần đắp bồi thế trận lòng dân vững chắc.

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015 - 2025. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nhiều mô hình tiêu biểu xây dựng biên giới vững mạnh

Trong 10 năm qua, BĐBP tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân được xây dựng vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Toàn lực lượng BĐBP đã xây dựng và duy trì 24 mô hình, chương trình, phong trào tiêu biểu, như: Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng; Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo; Đồng hành cùng phụ nữ biên cương; Thầy giáo quân hàm xanh; Thầy thuốc quân hàm xanh; Cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương; Đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, bản; đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới...

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Chính ủy Bộ đội Biên phòng, phát biểu tại hội nghị.

Một trong những mô hình ghi dấu ấn tại hội nghị là “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” ở Lai Châu.

Theo Đại tá Trương Minh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu, qua triển khai mô hình, từ nguồn xã hội hóa, hơn 1.600 chiếc điện thoại thông minh cùng sim 4G đã được trao tặng cho người dân nghèo dọc tuyến biên giới. Các chiến sĩ quân hàm xanh kiên trì hướng dẫn bà con cài đặt VNeID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; livestream quảng bá nông sản, bán hàng trực tuyến.

Đại tá Trương Minh Đức báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Xuân Tùng)

“Đến nay đã có 80 hộ dân tạo lập được các tài khoản ở trên không gian mạng. Mô hình hướng dẫn người dân bán hàng trên sàn thương mại điện tử đã giúp dân thay đổi tư duy thương mại trong thời đại số, các sản phẩm cơ bản từ nông dân đến thẳng với người tiêu dùng”, Đại tá Đức nói.

Theo Đại tá Trương Minh Đức, BĐBP tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng loạt hiệu quả 6 mô hình: Thầy giáo quân hàm xanh đẩy nhanh chuyển đổi số; hòm thư tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm ẩn danh; hòm thư điện tử thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; quy tắc ứng xử văn hóa trong Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; hướng dẫn nhân dân bán hàng trên sàn thương mại điện tử; Thư viện pháp luật số.

Bồi đắp thế trận lòng dân vững chắc

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận những kết quả, thành tích của BĐBP đạt được trong thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bền vững.

Một trong những kết quả có ý nghĩa chiến lược, đột phá, thúc đẩy sự ổn định, phát triển của khu vực biên giới giai đoạn 2015 - 2025 là công tác tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Điểm sáng nổi bật là đưa cán bộ đồn Biên phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới, tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã, sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản và phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Xuân Tùng)

Đại tướng nhấn mạnh: "Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, chúng ta tự hào về những thành quả đã đạt được. Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được dựng lên, mỗi con bò giống, mỗi con lợn giống, dê giống trao tay, mỗi học sinh được nâng bước tới trường, mỗi 'con nuôi đồn Biên phòng' được học tập và trưởng thành, mỗi lớp học tình thương được duy trì... đều là những viên gạch hồng góp phần đắp bồi thế trận lòng dân vững chắc".

Mỗi tấc đất biên cương, mỗi cột mốc, mỗi bản làng, mỗi con tàu vươn khơi bám biển sẽ là những điểm tựa vững chắc để đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, các đơn vị toàn quân và các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Đổi mới tư duy và phương thức triển khai các mô hình, các chương trình phong trào xây dựng khu vực biên giới vững mạnh bảo đảm thực chất, ý nghĩa, lan tỏa sâu rộng. Chuyển mạnh từ phương thức hỗ trợ trước mắt, mang tính từ thiện sang tạo sinh kế tự chủ, gắn với chuỗi giá trị và thị trường.

Đại tướng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy và củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Thường xuyên làm tốt việc bồi dưỡng tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ tăng cường ở xã, cán bộ tham gia cấp ủy về kỹ năng quản lý nhà nước, công tác xây dựng Đảng, kiến thức kinh tế xã hội, công tác dân tộc tôn giáo và tiếng dân tộc thiểu số.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý tăng cường phối hợp liên ngành và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. (Ảnh: Xuân Tùng)

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Thiếu tướng Vũ Quốc Ân. Ảnh: Xuân Tùng

Đại tướng Phan Văn Giang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân.

Ông Nguyễn Đình Khang - Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Xuân Tùng)

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính uỷ BĐBP, vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tư lệnh BĐBP.