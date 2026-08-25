Quy tập 5 hài cốt liệt sĩ ở khu vực gần nghĩa địa của làng dân tộc thiểu số

Ngày 25/8, thượng tá Hoàng Viết Ngọc - Chính trị viên Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn làng Sung O Boòng Nga, xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai.
Trước đó, từ thông tin người dân cung cấp, Đội K52 huy động 30 cán bộ, chiến sĩ tiến hành tìm kiếm tại khu vực gần nghĩa địa của làng Sung O Boòng Nga, qua đó đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ.
Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đang trong giai đoạn phân hủy nặng, chỉ còn lại răng, xương sọ, xương cẳng chân, xương cẳng tay và nhiều xương vụn khác; một số di vật gồm có mảnh tăng, đèn pin, vỏ đạn, đồng xu, cúc áo bộ đội và nắp hộp sắt.
Các hài cốt liệt sĩ tìm thấy hiện chưa xác định được danh tính nên Đội K52 đã lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN.
Được biết, từ ngày 3/8 đến nay, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn xã Ia Boòng.