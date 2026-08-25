Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quy tập 5 hài cốt liệt sĩ ở khu vực gần nghĩa địa của làng dân tộc thiểu số

Tiền Lê

TPO - Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực gần nghĩa địa làng Sung O Boòng Nga, với đa số người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Ngày 25/8, thượng tá Hoàng Viết Ngọc - Chính trị viên Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn làng Sung O Boòng Nga, xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai.

tien-phong.png
Việc quy tập hài cốt liệt sĩ được Đội K52 làm cẩn trọng, tỉ mỉ từng bước một.

Trước đó, từ thông tin người dân cung cấp, Đội K52 huy động 30 cán bộ, chiến sĩ tiến hành tìm kiếm tại khu vực gần nghĩa địa của làng Sung O Boòng Nga, qua đó đã quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đang trong giai đoạn phân hủy nặng, chỉ còn lại răng, xương sọ, xương cẳng chân, xương cẳng tay và nhiều xương vụn khác; một số di vật gồm có mảnh tăng, đèn pin, vỏ đạn, đồng xu, cúc áo bộ đội và nắp hộp sắt.

5.jpg﻿
2.jpg
tien-phong-4232.jpg
Những vật dụng của các liệt sĩ còn lại.
a.jpg
Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ tiến hành tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ ở khu vực nghĩa địa làng Sung O Boòng Nga.
1.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ cạy từng chút đất một để không ảnh hưởng tới hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sĩ tìm thấy hiện chưa xác định được danh tính nên Đội K52 đã lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN.

Được biết, từ ngày 3/8 đến nay, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn xã Ia Boòng.

Tiền Lê
#Đội K52 #Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai #hài cốt liệt sĩ #làng Sung O Boòng Nga #xã Ia Boòng #hy sinh #Tổ quốc #Chiến dịch 500 ngày đêm #quy tập #tìm kiếm liệt sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe