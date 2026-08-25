An Giang khoanh vùng trọng điểm tìm kiếm hài cốt 300 liệt sĩ đặc công, pháo binh

TPO - Ngày 25/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức hội thảo thu thập thông tin, xác định vị trí mộ liệt sĩ tại khu vực Tràm Dù (Rừng Tràm 800), xã Hòa Điền. Từ tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và khảo sát thực địa, lực lượng chức năng bước đầu khoanh vùng khu vực nghi chôn cất bộ đội hy sinh trong trận đánh ngày 3/3/1970.

Khoảng 300 liệt sĩ đặc công, pháo binh

Hội thảo do ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh An Giang chủ trì. Tham dự có đại diện Quân khu 9, Binh chủng Đặc công, Bộ CHQS tỉnh An Giang, các sở, ban, ngành, địa phương, cùng cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và đồng đội của các liệt sĩ.

Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang cho biết, qua các nguồn tài liệu, thông tin, đầu tháng 3/1970, Tiểu đoàn 3 Đặc công, pháo binh được điều động về chiến trường Tây Nam Bộ. Trong quá trình hành quân, trú quân tại khu vực rừng tràm, đơn vị bị địch phát hiện và tấn công.

Trận đánh diễn ra ác liệt, gây tổn thất lớn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong điều kiện đơn vị không thể tổ chức chôn cất đầy đủ.

Quang cảnh hội thảo.

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh An Giang phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, cựu chiến binh và nhân chứng tổ chức nhiều đợt xác minh, khảo sát khu vực Tràm Dù. Từ tài liệu quân đội Mỹ đã giải mật cùng các nguồn tư liệu liên quan, lực lượng chức năng khảo sát 8 vị trí nghi có liệt sĩ hy sinh tại các khu vực thuộc xã Hòa Điền, Bình Giang và Vĩnh Điều.

Tại ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền, một số vị trí nghi vấn được xác định nằm tại khu vực vườn cây ăn trái và đất thuộc Nông trường 422. Sau hơn nửa thế kỷ, địa hình khu vực đã có nhiều thay đổi. Những nơi từng là ao, đìa đã được san lấp, cải tạo thành liếp trồng cây hoặc đất sản xuất, gây khó khăn cho việc xác định chính xác vị trí chôn cất liệt sĩ.

Tại hội thảo, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và đồng đội của liệt sĩ tập trung trao đổi, đối chiếu về phiên hiệu đơn vị, quá trình hành quân, diễn biến trận đánh, địa hình chiến trường cũng như vị trí hy sinh, chôn cất cán bộ, chiến sĩ. Những thông tin, ký ức và tư liệu được cung cấp góp phần bổ sung cơ sở cho công tác xác minh.

Các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, đồng đội của liệt sĩ cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trao đổi tại hội thảo.

Hội thảo bước đầu thống nhất lực lượng chịu tổn thất, hy sinh chủ yếu tại khu vực Tràm Dù trong trận đánh ngày 3/3/1970 là Tiểu đoàn 3 Đặc công Miền, thuộc Lữ đoàn Đặc công 429 và Đại đội 5 Pháo binh Miền, thuộc Đoàn 75 Pháo binh Miền, với khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Trên cơ sở đối chiếu thông tin nhân chứng, tư liệu lịch sử và kết quả khảo sát thực địa, các đại biểu thống nhất khoanh vùng tìm kiếm trọng điểm tại ấp Lung Lớn, tiếp tục khảo sát, xác minh, dựng sơ đồ và tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Tổ chức thăm dò, đào tìm

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng, mỗi thông tin, ký ức và dấu tích được cung cấp đều quý giá, cần được xác minh, đối chiếu và khai thác khoa học, chặt chẽ. Bộ CHQS tỉnh khẩn trương hệ thống hóa thông tin nhân chứng, cập nhật hồ sơ, giải mã phiên hiệu đơn vị, làm cơ sở phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ 515 tỉnh An Giang phát biểu.

Đội K92 được yêu cầu xây dựng kế hoạch khảo sát thực địa tại khu vực Rừng Tràm 800, tổ chức thăm dò, đào tìm phù hợp, chặt chẽ, khoa học, thận trọng, không bỏ sót thông tin, dấu tích.

Ông Lê Văn Phước đề nghị các cơ quan, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thêm thông tin; các cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử tiếp tục cung cấp tư liệu, sơ đồ, hình ảnh, kỷ vật, ký ức liên quan đến trận đánh Tràm Dù.

“Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một gia đình được an lòng. Mỗi danh tính được xác định là thêm một phần lịch sử được trả lại đúng tên”, ông Lê Văn Phước nhấn mạnh.

Bộ CHQS tỉnh An Giang khảo sát khu vực Tràm Dù để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Lê Vy

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang, từ kết quả hội thảo này, những thông tin, ký ức sẽ trở thành manh mối để tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, đồng đội.