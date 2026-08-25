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Sức khỏe

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105 người bị sốt và nôn ói sau khi ăn bánh mì

Tiền Lê

TPO - 105 người đã phải nhập viện, điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê (Gia Lai). Trước đó, sau khi ăn bánh mì của Hộ kinh doanh Bin Bin, những người này bị đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần, sốt.

Ngày 25/8, UBND phường An Khê (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nghi ngộ độc thực phẩm với trên 105 người mắc. Ngành chức năng địa phương đang tích cực vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

UBND phường An Khê cũng đã có báo cáo nhanh về vụ việc.

Theo đó, khoảng 20h ngày 23/8 đến 21h ngày 24/8, nhiều trường hợp nêu trên đã mua bánh mì thập cẩm (gồm pa tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương, thịt heo rim) tại hộ kinh doanh Bin Bin ( đường Quang Trung, phường An Khê) về sử dụng. Sau khi ăn bánh mì không lâu, các bệnh nhân lần lượt bị đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần, sốt.

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Các bệnh nhân được điều trị tại Trung tâm Y tế An Khê.

Tính đến 15h ngày 25/8, Khoa Cấp cứu tích cực và hồi sức chống độc Trung tâm Y tế An Khê tiếp nhận, xử trí 105 trường hợp bệnh nhân vào viện với tình trạng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và có sốt nghi do ngộ độc thức ăn.

Hiện có 83 bệnh nhân đang điều trị, một số ổn định xuất viện, chưa ghi nhận bệnh nặng phải chuyển tuyến. Các trường hợp còn lại đang được theo dõi, điều trị.

Trung tâm Y tế An Khê tiến hành tiếp nhận, tích cực điều trị và đảm bảo mọi điều kiện chăm sóc người bệnh một cách tốt nhất

Theo thông tin do ông Nguyễn Văn Khanh (chủ hộ kinh doanh Bin Bin) cung cấp, trung bình mỗi ngày hộ kinh doanh này cung ứng ra thị trường khoảng 200 ổ bánh mì các loại (thời gian hoạt động từ 6h đến 21h hàng ngày).

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Các bệnh nhân tại Trung tâm Y tế An Khê.

UBND phường An Khê nghi ngờ đây là vụ ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân nghi ngờ là bánh mì thập cẩm (gồm pa tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ, nước tương, thịt heo rim).

Địa phương đã yêu cầu hộ kinh doanh Bin Bin tạm ngừng hoạt động kinh doanh để điều tra, xác minh và xử lý theo quy định. Đồng thời, gửi mẫu thực phẩm và bệnh phẩm cho đơn vị kiểm nghiệm để tìm căn nguyên gây ra ngộ độc thực phẩm.

Ông Nguyễn Hùng Vỹ - Bí Thư Đảng ủy phường An Khê cho biết, Trạm Y tế phường, Đội điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm phường đang phối hợp với Trung tâm Y tế An Khê tổ chức điều tra, xác minh thông tin và triển khai các nhiệm vụ theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Tiền Lê
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