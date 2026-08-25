Ca đại phẫu kéo dài hơn 8 giờ giải cứu bệnh nhân mắc ung thư kép

Sau 15 năm điều trị ung thư đại tràng, ông Đỗ Văn Khuê tiếp tục được chẩn đoán mắc thêm ung thư tá tràng. Các bác sĩ Vinmec Times City (Hà Nội) thực hiện phẫu thuật triệt căn cả hai khối u trong một lần mổ. Nhờ được phối hợp điều trị đa chuyên khoa và áp dụng ERAS, ông có thể vận động, đi lại từ ngày thứ hai sau ca đại phẫu kéo dài hơn 8 giờ.

Hai bệnh ung thư nguyên phát cùng lúc

Năm 2011, ông Khuê được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn tiến triển với khối u xâm lấn tụy và dạ dày. Người trực tiếp phẫu thuật triệt căn cho bệnh nhân khi đó là PGS.TS.BS, Thầy thuốc Nhân dân Phạm Đức Huấn, hiện là Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec kiêm Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.

Cơn ác mộng tưởng chừng đã qua, thế nhưng khoảng 6 tháng trước, ông Khuê xuất hiện tình trạng đau bụng kéo dài, mệt mỏi, thiếu máu và sụt cân. Kết quả thăm khám cho thấy ông mắc đồng thời hai bệnh ung thư: đại tràng đa ổ với 4 khối u và ung thư tá tràng.

Trước bệnh cảnh phức tạp, ông Khuê một lần nữa tìm đến PGS.TS.BS, Thầy thuốc Nhân dân Phạm Đức Huấn, người đã trực tiếp điều trị cho ông 15 năm trước, cùng ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.

Bệnh nhân Khuê (giữa) sau 2 lần điều trị thành công căn bệnh ung thư cùng ê-kíp điều trị tại Vinmec Times City.

Thách thức của ca bệnh không chỉ nằm ở việc phải điều trị đồng thời hai ung thư nguyên phát, mà còn ở đặc điểm giải phẫu và phương pháp phẫu thuật khác nhau đối với từng bệnh lý.

Để điều trị ung thư đại tràng đa ổ, các bác sĩ phải cắt gần như toàn bộ đại tràng, sau đó nối hồi tràng với trực tràng nhằm tái lập lưu thông tiêu hóa.

Trong khi đó, ung thư tá tràng cần được điều trị bằng phẫu thuật cắt khối tá tụy, bao gồm đầu tụy, tá tràng, đoạn cuối ống mật chủ và phần hang vị dạ dày. Sau khi cắt bỏ tổn thương, ê-kíp phải tái lập lưu thông tiêu hóa và dẫn lưu dịch tụy, mật bằng 4 miệng nối gồm tụy - ruột, mật - ruột, dạ dày - ruột và ruột - ruột. Đây đều là những kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao và có vai trò quan trọng đối với an toàn cũng như khả năng hồi phục của người bệnh sau mổ.

Ca mổ càng trở nên khó khăn khi người bệnh từng phẫu thuật ung thư đại tràng cách đây 15 năm và đã được cắt đuôi cùng một phần thân tụy. Do đó, trong lần phẫu thuật này, để bảo đảm nguyên tắc điều trị triệt căn khối u tá tràng, các bác sĩ buộc phải cắt toàn bộ phần tụy còn lại.

Điều này đồng nghĩa với việc người bệnh sẽ mất hoàn toàn tuyến tụy - cơ quan đảm nhiệm vai trò nội tiết và hỗ trợ tiêu hóa. Vì vậy, hiệu quả điều trị không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật phẫu thuật mà còn đòi hỏi chiến lược hồi sức, kiểm soát đau, dinh dưỡng và phục hồi chức năng được xây dựng ngay từ trước và sau phẫu thuật.

Hình ảnh dày thành đại tràng ngang, đại tràng góc gan và tá tràng đoạn D2 tương ứng vị trí ung thư, được xác nhận trên phẫu thuật.

Hơn 8 giờ trong phòng mổ và cuộc chiến phía sau giúp người bệnh hồi phục

Sau nhiều lần hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City thống nhất lựa chọn phương án điều trị triệt căn đồng thời cả hai bệnh ung thư trong cùng một lần mổ, nhằm kiểm soát toàn bộ tổn thương và hạn chế việc người bệnh phải trải qua nhiều cuộc đại phẫu liên tiếp.

Dưới sự chỉ đạo của PGS.TS.BS, Thầy thuốc Nhân dân Phạm Đức Huấn cùng ê-kíp phẫu thuật gồm TS.BS Đào Đức Dũng, ThS.BS Nguyễn Nam Khánh và ê-kíp Gây mê - Giảm đau do ThS.BS Quách Minh Chính, ThS.BS Đặng Vũ Anh phụ trách, ca mổ kéo dài hơn 8 giờ đã được thực hiện thành công, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Tuy nhiên, với những ca đại phẫu tiêu hóa, cuộc mổ mới chỉ là bước đầu. Ngay sau phẫu thuật, người bệnh được triển khai chương trình Phục hồi sớm sau phẫu thuật (Enhanced Recovery After Surgery - ERAS) với sự kết hợp của các chuyên khoa Gây mê hồi sức, Giảm đau, Dinh dưỡng và Phục hồi chức năng. Nhờ kiểm soát đau và xây dựng kế hoạch phục hồi phù hợp, người bệnh ít đau sau mổ, có thể vận động và đi lại từ ngày thứ hai.

Theo PGS.TS.BS Phạm Đức Huấn, điều trị ung thư hiện đại không còn là công việc riêng của ê-kíp phẫu thuật mà đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa cùng trang thiết bị và năng lực hồi sức phù hợp.

"Ở những trường hợp phức tạp như bệnh nhân Đỗ Văn Khuê, việc lựa chọn đúng chiến lược điều trị thông qua hội đồng đa chuyên ngành có ý nghĩa quyết định đến khả năng điều trị triệt căn, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh", PGS.TS.BS Phạm Đức Huấn cho biết.

Trường hợp của ông Khuê cho thấy hiệu quả của mô hình điều trị đa chuyên khoa tại Vinmec trong xử trí những trường hợp ung thư phức tạp, đặc biệt ở người cao tuổi có tiền sử phẫu thuật. Với chiến lược điều trị được cá thể hóa, phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật, gây mê hồi sức, dinh dưỡng, giảm đau và phục hồi chức năng, người bệnh có thêm cơ hội hồi phục thuận lợi sau những ca đại phẫu nặng và sớm trở lại sinh hoạt thường ngày.