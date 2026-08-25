Tiếp tục phát huy vai trò của sinh viên trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

TPO - Với hàng nghìn đề tài, công trình nghiên cứu, cùng nhiều chương trình hỗ trợ tài năng công nghệ, Hội Sinh viên Việt Nam đang tạo môi trường để sinh viên phát huy trí tuệ, làm chủ công nghệ và đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Trong hai ngày 25 và 26/8, tại Khánh Hòa, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chuỗi hội nghị quan trọng, gồm Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 5, khóa XI; Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (mở rộng) và Hội nghị đại biểu Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trước đó, ngày 24/8, T.Ư Hội tổ chức Hội nghị Ban Kiểm tra khóa XI và Hội nghị Ban Thư ký lần thứ 7 để chuẩn bị các nội dung trình Ban Chấp hành và Hội nghị đại biểu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, công tác Hội và phong trào sinh viên tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được triển khai sâu rộng, với hàng chục nghìn danh hiệu cấp Trường, hàng nghìn danh hiệu cấp Tỉnh và 877 danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương được tuyên dương.

Các chương trình đồng hành với sinh viên ngày càng thiết thực, tập trung vào học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nghề nghiệp, sức khỏe và kỹ năng. Toàn hệ thống Hội đã hỗ trợ hơn 6.600 đề tài nghiên cứu khoa học; ghi nhận hơn 18.000 công trình, đề tài nghiên cứu trên toàn quốc; duy trì hơn 1.500 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm học thuật, với gần 140.000 hội viên, sinh viên tham gia.

Đáng chú ý, T.Ư Hội tổ chức 11 hội thảo khoa học sinh viên, triển khai Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ, vận hành Cổng thông tin Sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ (VietGenius) và tổ chức Cuộc thi Vietnamese Student HackAIthon 2026, thu hút hơn 220.000 bài dự thi. Những hoạt động này góp phần thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực trẻ trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị.

Phong trào tình nguyện tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, thu hút gần 9 triệu lượt hội viên, sinh viên tham gia các chương trình như "Mùa Hè Xanh", "Tiếp sức mùa thi", "Xuân tình nguyện", hiến máu, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số cộng đồng. Công tác xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng cán bộ, kiểm tra, giám sát và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại chuỗi hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ, chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả; thảo luận chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên, năm học 2026 - 2027; công tác kiểm tra, thi đua, khen thưởng và phương án kiện toàn Ban Chấp hành T.Ư Hội khóa XI.

Thông qua chuỗi hội nghị, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục xác định yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát huy vai trò sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, tình nguyện và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng thế hệ sinh viên có lý tưởng, bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với đất nước.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trước thềm Hội nghị, công tác tuyên truyền cũng được triển khai rộng khắp, với nhiều hoạt động trên nền tảng số và trực quan. Chiến dịch thay khung ảnh đại diện chào mừng Hội nghị thu hút hơn 10.000 lượt tham gia, cùng hệ thống nhận diện và ấn phẩm truyền thông được triển khai tại các cấp bộ Hội, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và nhiều địa điểm trên cả nước, góp phần lan tỏa ý nghĩa của hội nghị và tạo không khí sôi nổi trong sinh viên.

Kết luận Hội nghị, anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận các cấp Hội đã chủ động thích ứng và đạt nhiều kết quả tích cực trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi. Anh đề nghị các ban, đơn vị T.Ư Hội khẩn trương cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất, xác định rõ nhiệm vụ, người chịu trách nhiệm, sản phẩm và tiến độ thực hiện.

Anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đối với 3 nhiệm vụ đột phá, anh Lâm Tùng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng xây dựng dữ liệu thống nhất, giảm thủ tục, mang lại tiện ích thiết thực cho sinh viên; phát triển chương trình tài năng công nghệ, kết nối sinh viên với chuyên gia, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp; đồng thời chuyên môn hóa, dự án hóa hoạt động tình nguyện, bảo đảm mỗi hoạt động có sản phẩm cụ thể và khả năng nhân rộng.

Anh cũng yêu cầu tập trung nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu còn chậm; nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt” từ đăng ký, rèn luyện, đến bình xét, tuyên dương; sớm ổn định tổ chức, kiện toàn nhân sự đúng quy trình tại các đơn vị chịu tác động của việc sắp xếp bộ máy; đổi mới công tác kiểm tra và thống nhất dữ liệu trong toàn hệ thống. Mỗi Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra cần phát huy vai trò nêu gương, chuyển mạnh từ quản lý đầu việc sang quản trị theo mục tiêu, kết quả và tác động.