Sinh viên sẽ có chương trình đồng hành riêng về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

TPO - Đổi mới chương trình công tác, bổ sung nội dung đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ, nâng cao hiệu quả truyền thông và giáo dục lý tưởng cho sinh viên là những nội dung nổi bật được thảo luận tại Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 7 khóa XI diễn ra ngày 21/8 tại Hà Nội.

Đồng hành với sinh viên tiên phong khoa học, công nghệ



Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 7 khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào ngày 21/8, tại Hà Nội.

Chủ trì hội nghị có anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN; anh Nguyễn Đức Nguyên - Phó Trưởng Ban Công tác Thanh Thiếu nhi, Phó Chủ tịch Hội SVVN.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN - cho biết hội nghị Ban Thư ký lần này sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, gồm dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2025 - 2026, chương trình công tác năm học 2026 - 2027, chương trình công tác kiểm tra và báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

Hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 7 khóa XI diễn ra vào ngày 21/8, tại Hà Nội. Ảnh: Dương Triều

Đối với báo cáo tổng kết năm học, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN đề nghị các đại biểu đánh giá toàn diện kết quả công tác Hội, đặc biệt là những nội dung mới đã được triển khai để cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng như mỗi trường học có một dự án tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động đồng hành cùng thanh thiếu nhi tại các xã biên giới và việc hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng trong công tác Hội.

Về chương trình công tác năm học 2026-2027, anh Lâm Tùng cho biết dự thảo được xây dựng theo hướng đổi mới, bám sát ba trọng tâm: Tình nguyện - Khởi nghiệp - Chuyển đổi số và nguyên tắc "3 rõ, 3 dễ, 3 đo".

Anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Triều

Với báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, Phó Chủ tịch thường trực Hội SVVN đề nghị các đại biểu tập trung góp ý việc điều chỉnh một số chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Những chỉ tiêu đã hoàn thành sẽ được nâng lên ở mức cao hơn, trong khi những chỉ tiêu không còn phù hợp với thực tiễn sẽ được thay thế bằng các chỉ tiêu mới.

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, ban Thư ký đề xuất bổ sung Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ nhằm kết nối, phát huy sinh viên có thành tích nổi bật trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần phát huy vai trò tiên phong của sinh viên trong làm chủ công nghệ.

Nâng cao giáo dục tư tưởng cho sinh viên

Góp ý tại hội nghị, chị Vũ Thị Minh Hằng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên TP. Hà Nội cho rằng, các cán bộ Hội SVVN cần quan tâm hơn đến việc đổi mới phương thức truyền thông để phù hợp với đặc điểm, nhu cầu và xu hướng tiếp cận thông tin của sinh viên, đặc biệt là thế hệ Gen Z.

Theo đó, trong bối cảnh sinh viên có nhiều thay đổi về tư duy và cách tiếp nhận thông tin, điều quan trọng là phải đổi mới hình thức truyền tải để các thông điệp của Hội trở nên hấp dẫn, gần gũi hơn. Bên cạnh đó, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên giữ vai trò quan trọng.

"Cần tăng cường xây dựng các sản phẩm truyền thông số. Sinh viên hiện nay có xu hướng tiếp nhận những nội dung ngắn, trực quan. Chúng ta cần có nhiều clip ngắn, mang hình ảnh và thông điệp ý nghĩa để các bạn dễ tiếp cận, dễ theo dõi hơn", chị Vũ Thị Minh Hằng đề xuất.

Anh Nguyễn Đức Nguyên và Lâm Tùng chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Triều

Bên cạnh đó, đại diện Hội Sinh viên TP. Hà Nội đề xuất Hội SVVN cần thường xuyên tổ chức các diễn đàn, hội nghị lấy ý kiến từ đội ngũ cán bộ Hội cấp trường. Đây là lực lượng gần gũi sinh viên nhất, nắm bắt rõ tâm lý, nhu cầu và xu hướng của sinh viên, từ đó có thể đóng góp nhiều sáng kiến giúp các hoạt động và chiến dịch truyền thông của Hội sát thực tiễn, phù hợp hơn với sinh viên trong giai đoạn mới.

Chị Trần Thị Kiều Anh - nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đề xuất T.Ư Hội SVVN đầu tư xây dựng tuyến nội dung chuyên sâu dưới dạng các bài viết phân tích dài, tập trung vào những vấn đề, sự kiện đang được dư luận và sinh viên quan tâm. Việc này giúp sinh viên tiếp cận đúng bản chất sự việc, tránh những nhận thức lệch lạc do chỉ tiếp cận các tin ngắn, nội dung cắt ghép hoặc thông tin một chiều trên mạng xã hội.

Chị Trần Thị Kiều Anh - nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh - góp ý tại hội nghị theo hình thức trực tuyến.

"Mỗi khi có một sự kiện nóng, chỉ sau vài giờ đã xuất hiện rất nhiều tin bài ngắn, bình luận, video cắt ghép lan truyền trên các nền tảng. Trong đó có không ít nội dung thiếu kiểm chứng, suy diễn hoặc cố tình xuyên tạc. Nếu sinh viên tiếp cận những nguồn tin đó trước, trong khi các kênh chính thống phản ứng chậm hơn hoặc chỉ đưa tin ngắn, thiếu chiều sâu thì sẽ rất khó tạo được sức thuyết phục để định hướng nhận thức", chị Trần Thị Kiều Anh nêu.

Các bài viết chuyên sâu cần được thể hiện bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, có dẫn chứng cụ thể, tránh lối hành văn nặng tính hành chính. Ngày nay, ngày càng nhiều bạn trẻ sẵn sàng đón nhận những nội dung dài, có phân tích đa chiều và lập luận chặt chẽ nếu thực sự mang lại giá trị.