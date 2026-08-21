Nga phá âm mưu tấn công cơ sở quốc phòng bằng hàng loạt UAV

TPO - Lực lượng chức năng Nga bắt giữ 8 người với cáo buộc âm mưu tấn công các mục tiêu chiến lược, trong đó có cơ sở quốc phòng tại vùng Mátxcơva, truyền thông Nga đưa tin ngày 21/8.

Lực lượng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga. (Ảnh: Tass)

Theo hãng thông tấn TASS, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ 8 người với cáo buộc lên kế hoạch tấn công một cơ sở quốc phòng chiến lược ở vùng Mátxcơva bằng 35 máy bay không người lái FPV gắn thuốc nổ.

FSB cho biết, những chiếc FPV này bị tuồn vào Nga từ châu Âu. Các nghi phạm dự định phóng UAV từ căn nhà thuê.

“Thủ phạm và 7 đồng phạm trong âm mưu phá hoại đã bị bắt giữ trong khuôn khổ một vụ án hình sự”, FSB cho biết. Một trong các nghi phạm được nói là đã chống trả bằng vũ khí khi bị bắt, trước khi “bị vô hiệu hóa”.

Theo phía Nga, 35 FPV gắn thuốc nổ bị đưa vào nước này từ Slovakia, qua Ba Lan và Belarus, với sự hỗ trợ của các cơ quan đặc nhiệm châu Âu.

Theo FSB, 2 công dân Moldova đã thuê nhà để chứa thiết bị và làm điểm phóng UAV, sau đó bỏ trốn khỏi Nga.

Cơ quan an ninh Nga cũng cáo buộc Albert Vasiliev - công dân mang quốc tịch Ukraine và Mỹ, cùng blogger kiêm rapper nổi tiếng với nghệ danh Kievstoner, tham gia tổ chức cuộc tấn công và điều phối các đồng phạm.

Trong vụ việc khác, RIA đưa tin FSB đã bắt giữ 1 công dân nước ngoài tại vùng Murmansk, miền tây bắc Nga. Người này bị cáo buộc do thám các đoàn tàu chở sản phẩm dầu mỏ tại nhà ga ở Mátxcơva và các tòa nhà hành chính tại thủ đô, đồng thời lên kế hoạch vượt biên sang Na Uy.

Theo các hãng thông tấn Nga, cả 9 người bị bắt đều bị cáo buộc làm việc cho Ukraine.

Hồi tháng 7, FSB tuyên bố họ đã ngăn chặn âm mưu tấn công tương tự, do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) lên kế hoạch. Ukraine chưa bình luận về những vụ bắt giữ mới nhất.