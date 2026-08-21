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Pháp luật

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Giáo xứ Áng Sơn cảnh báo lừa đảo sau vụ cháy nhà thờ

Minh Đức

TPO - Sau vụ cháy Nhà thờ giáo xứ Áng Sơn (giáo phận Phát Diệm), phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, một số tài khoản, trang mạng xã hội mạo danh đã xuất hiện, đăng tải nội dung kêu gọi quyên góp, ủng hộ tài chính. Giáo xứ khẳng định chưa thực hiện bất kỳ đợt vận động đóng góp nào và đề nghị cộng đoàn, các nhà hảo tâm tuyệt đối cảnh giác để không trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo.

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Giáo xứ Áng Sơn cảnh báo khẩn về những thông tin mạo danh lừa đảo trục lợi sau vụ cháy. Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, ngày 21/8, giáo xứ Áng Sơn, thuộc giáo phận Phát Diệm, phát đi thông báo khẩn về việc xuất hiện các trang mạng xã hội có dấu hiệu mạo danh giáo xứ để kêu gọi quyên góp tài chính sau vụ hỏa hoạn xảy ra tối 20/8. Theo thông báo, lợi dụng biến cố hỏa hoạn tại Nhà thờ giáo xứ Áng Sơn, một số trang/trang cá nhân trên mạng xã hội đã đăng tải bài viết kêu gọi cộng đoàn và các nhà hảo tâm chuyển tiền với danh nghĩa hỗ trợ giáo xứ khắc phục hậu quả vụ cháy.

Giáo xứ Áng Sơn cảnh báo đây là hành vi mạo danh nhằm lừa đảo, trục lợi từ sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đối với biến cố vừa xảy ra. "Hiện tại, giáo xứ Áng Sơn chưa có bất kỳ đợt kêu gọi đóng góp tài chính nào qua bất kỳ tài khoản ngân hàng cá nhân hay tổ chức nào", thông báo của giáo xứ nêu rõ.

Giáo xứ đồng thời đề nghị các linh mục, tu sĩ, giáo dân và các nhà hảo tâm không chuyển tiền cho bất kỳ tài khoản nào được giới thiệu trên các trang mạng xã hội không phải kênh thông tin chính thức.

Để tránh việc người dân bị dẫn dụ bởi những lời kêu gọi giả mạo, giáo xứ Áng Sơn cho biết thông tin chính thức về hoạt động của giáo xứ sẽ được công khai trên Fanpage "Giáo Xứ Áng Sơn - Giáo Phận Phát Diệm".

Giáo xứ khuyến cáo cộng đoàn không chỉ thận trọng với những lời kêu gọi chuyển tiền mà còn không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã xác thực cho những tài khoản không rõ nguồn gốc.

Đây cũng là vấn đề đáng lưu ý trong bối cảnh các vụ việc đau thương, thiên tai, hỏa hoạn thường nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Khi thông tin chưa được kiểm chứng, việc tự ý chuyển tiền theo những lời kêu gọi trên các tài khoản cá nhân có thể khiến người ủng hộ mất tiền mà không đến được đúng địa chỉ cần hỗ trợ.

Nhà thờ bị thiệt hại nặng sau vụ cháy

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Một số trang mạng xã hội đã lồng ghép hình ảnh giả mạo để thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 20/8, người dân phát hiện lửa bùng phát tại khu vực mái Nhà thờ giáo xứ Áng Sơn, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Sau hơn một giờ triển khai các biện pháp dập lửa, đám cháy được khống chế.

Theo thông tin ban đầu, phần mái phía trên khu vực cạnh tháp chuông và gian Cung thánh bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều tài sản bên trong cũng bị ảnh hưởng.

Theo giáo xứ Áng Sơn, một số đồ dùng phụng vụ quan trọng đã được giáo dân kịp thời đưa ra ngoài an toàn. Giáo xứ cũng đề nghị người dân tuyệt đối không tự ý đi vào khu vực hiện trường, nơi có các hạng mục bị hư hỏng, đổ nát, nhằm bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng đến quá trình kiểm tra, khám nghiệm của cơ quan chức năng.

Trong lúc hậu quả vụ hỏa hoạn đang được đánh giá và khắc phục, giáo xứ đề nghị cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện, đặc biệt cảnh giác trước các thông tin chưa được kiểm chứng.

Minh Đức
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