Đối tượng say rượu nhiều lần gọi điện 'quấy' 113, báo tin sai sự thật

TPO - Trong lúc say rượu, người đàn ông 42 tuổi, trú tại phường Ba Đình, Hà Nội, liên tục gọi điện quấy rối, báo tin sai sự thật đến tổng đài 113.

H.X.C tại cơ quan Công an.

Công an phường Ba Đình lập hồ sơ xử lý đối tượng H.X.C (42 tuổi, trú tại Hà Nội) về hành vi gọi điện thoại đến số khẩn cấp 111, 113, 114, 115 hoặc đường dây nóng của cơ quan, tổ chức để quấy rối, đe dọa, xúc phạm.

Trước đó, đêm ngày 17/8, sau khi uống rượu, bia, C đã gọi đến tổng đài 113 phản ánh một cơ sở kinh doanh trên đường Quán Thánh gây ồn ào. Công an phường lập tức xuống kiểm tra thì xác định không có sự việc trên.

Dù đã được nhắc nhở về nhà nghỉ ngơi, trong khoảng từ 23h00 - 23h30 cùng ngày, C tiếp tục dùng nhiều số điện thoại khác nhau gọi liên tục lên tổng đài 113 để báo tin giả, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tiếp nhận tin báo khẩn cấp.

Tại cơ quan Công an, C thừa nhận đã uống rượu và nhiều lần gọi điện đến tổng đài 113 và cũng nhận thức việc liên tục gọi điện phản ánh sự việc không có thật đã gây ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận, xử lý tin báo của cơ quan Công an.

Qua vụ việc, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không gọi điện trêu đùa, quấy rối cán bộ trực ban hoặc báo thông tin giả, sai sự thật đến tổng đài 113 và các số đường dây nóng của lực lượng chức năng.

Mọi hành vi cố tình vi phạm, làm gián đoạn kênh thông tin khẩn cấp sẽ bị hệ thống tự động ghi âm, lưu vết số điện thoại và bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Mức xử phạt hành chính từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.