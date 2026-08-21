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Ronaldo và Georgina nói không với tuần trăng mật

Hương Ly

TPO - Cả thế giới chờ đợi hôn lễ cổ tích của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez. Tuy nhiên, bộ đôi quyền lực của làng túc cầu lại tận hưởng cột mốc trọng đại theo cách đơn giản nhất.

Vợ chồng Ronaldo rời Bồ Đào Nha, trở lại Riyadh (Saudi Arabia) ngay sau lễ cưới. Siêu sao người Bồ Đào Nha bỏ qua "tuần trăng mật" để hội quân cùng toàn đội của câu lạc bộ Al Nassr và chuẩn bị sẵn sàng cho mùa giải mới. Trong khi đó, Georgina trở lại công việc hàng ngày là chăm sóc các con và dành nhiều thời gian để tập gym, tập pilates.

Nhằm lấy lại phong độ sau World Cup 2026 và dồn sức cho mùa giải 2026/27 - thời điểm anh dự kiến giải nghệ - Ronaldo cùng Georgina đã chọn cách tinh gọn tối đa lễ cưới để anh sớm trở lại tập luyện tại câu lạc bộ Al Nassr.

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Ronaldo lao vào tập luyện sau đám cưới.

Những gì xảy ra trong ngày trọng đại của Ronaldo và Georgina khác xa dự đoán của truyền thông. Họ nghĩ Ronaldo và vợ tổ chức một buổi tiệc linh đình, tại biệt thự hạng sang, bên cạnh là những tên tuổi đình đám nhất của giới bóng đá. Song, bộ đôi tổ chức hôn lễ trong căn nhà của chính mình ở Bồ Đào Nha.

Bên cạnh Ronaldo và Georgina, chỉ có 5 người con chứng kiến khoảnh khắc quan trọng. Georgina nói rằng chính cô cũng từng mơ tới đám cưới xa hoa, bên biệt thự và xe sang. Thế nhưng, sau 10 năm chung sống cùng nhau, Ronaldo và vợ hiểu rõ họ cần không gian riêng tư. Và điều tuyệt nhất với Ronaldo, Georgina là tổ chức cưới trong căn phòng quen thuộc, để cảm nhận rõ tình cảm từ các con.

Georgina đã tiết lộ từ trước không có tuần trăng mật sau hôn lễ. Lý do vì cô và Ronaldo phải gấp rút trở lại Saudi Arabia.

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Đám cưới bí mật và đơn giản bất ngờ của Ronaldo.

Trước khi cùng gia đình chuyển đến Saudi Arabia thi đấu vào đầu năm 2023, Ronaldo từng trải qua năm 2022 đầy biến động. Đó là giai đoạn anh phải chịu đựng nỗi đau mất đi bé trai trong cặp song sinh (Angel), đồng thời đối mặt với việc chia tay Manchester United sau những ồn ào ngoài sân cỏ.

Georgina đã ở cạnh bên Ronaldo, làm điểm tựa để siêu sao bóng đá vượt qua nỗi đau mất con, đồng thời làm lại sự nghiệp ở mảnh đất mới. Trước đó, người mẫu mang 2 dòng máu Argentina - Tây Ban Nha đồng hành cùng Ronaldo qua các điểm dừng chân ở Madrid (Tây Ban Nha), Turin (Italy) và Manchester (Anh).

Hương Ly
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