Iran cảnh báo sẽ mạnh tay hơn nếu chiến tranh tái bùng phát

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo có thể triển khai các loại vũ khí có sức công phá lớn hơn nếu chiến tranh tái diễn. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã tạm dừng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Tehran.

Dàn tên lửa đạn đạo của Iran. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran, một người phát ngôn của IRGC đã cảnh báo, nếu xung đột tái diễn, “các loại vũ khí mà chúng tôi sử dụng sẽ hoàn toàn khác biệt so với trước đây trên mọi phương diện”.

Người phát ngôn cho biết, “sức công phá của các đầu đạn trang bị trên tên lửa của IRGC sẽ lớn hơn nhiều so với loại được sử dụng trong các cuộc chiến trước đây".

Hôm 19/8, Tổng thống Trump nhận định tình hình liên quan đến Iran đang "tốt đẹp" trong bối cảnh ông chỉ đạo tạm dừng các cuộc đàm phán của Mỹ với Iran. "Hiện tại, tôi cho rằng tình hình đang rất tốt", ông Trump nói với các phóng viên, đồng thời gợi ý rằng các cuộc đàm phán có thể sẽ được nối lại "vào một thời điểm nào đó".

Phong trào Houthi tấn công Ả-rập Xê-út

Ngày 20/8, lực lượng Houthi thân Iran tại Yemen cho biết đã thực hiện hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Ả-rập Xê-út, nhắm vào cái mà họ mô tả là "mục tiêu nhạy cảm" tại sân bay Najran và một cơ sở của tập đoàn dầu khí khổng lồ Aramco, cũng nằm tại Najran.

Nhóm vũ trang này cho biết các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Ả-rập Xê-út vi phạm "không phận tỉnh Saada bằng máy bay không người lái".

Giao tranh đã bùng phát trở lại gần đây sau khi nhóm Houthi tuyên bố phong tỏa hoạt động vận tải biển của Ả-rập Xê-út trên Biển Đỏ vào cuối tháng 7.