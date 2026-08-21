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Thế giới

Triều Tiên nói Hàn Quốc ‘bất an’

Bình Giang

TPO - Bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vừa chỉ trích phản ứng của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung với việc cắt giảm quy mô cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Bà cho rằng những phát biểu này bộc lộ sự “bất an và thiếu kiên nhẫn”, KCNA đưa tin.

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Lính Mỹ di chuyển đồ đạc tại căn cứ gần khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên, ngày 18/8. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung viết trong bài đăng trên tài khoản mạng xã hội X, rằng ông ghi nhận "ý chí và nỗ lực tạo điều kiện cho đối thoại" với Triều Tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thông qua việc cắt giảm quy mô tập trận.

Chương trình tập trận chung mang tên Lá chắn tự do Ulchi giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 21/8, rút ngắn 5 ngày so với kế hoạch ban đầu, sau khi ông Trump yêu cầu cắt giảm và bày tỏ mong muốn khôi phục ngoại giao với ông Kim Jong-un.

"Thông điệp lần này của Tổng thống Trump mang lại cảm giác về một quyết định quan trọng, được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm kiến ​​tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, vượt qua sự thù địch và đối đầu", ông Lee viết trong bài đăng.

Ngày 20/8, bà Kim Yo-jong cho rằng cách Hàn Quốc nói về việc cắt giảm tập trận chỉ là " cái cớ vụng về".

Nữ quan chức đầy quyền lực của Triều Tiên cũng cho rằng việc Washington thu hẹp quy mô cuộc tập trận Lá chắn tự do Ulchi đã đẩy Seoul vào "tình cảnh đáng thương, khi phải hủy bỏ những 'trò chơi chiến tranh' mà họ rất ưa thích".

"Đây sẽ là 'rắc rối' đầu tiên với Hàn Quốc - điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, trong bối cảnh họ chưa từng chứng kiến ​​quy mô các cuộc 'trò chơi chiến tranh' bị cắt giảm đến mức mất đi thực chất ngay sau khi bắt đầu mà không có trao đổi trước. Thế giới đang chứng kiến ​​các khoản hỗ trợ an ninh của Mỹ không còn miễn phí nữa”, bà nói thêm.

Cũng trong ngày 20/8, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Đông Hải).

Sau vụ phóng, Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã triệu tập cuộc họp với sự tham dự của các quan chức từ Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, để bàn bạc phương án ứng phó và đánh giá tác động.

Đầu tuần này, ông Trump cho biết đã nhận được phản hồi từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sau khi cắt giảm quy mô tập trận. Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong nói rằng bà không biết về bất kỳ cuộc trao đổi nào gần đây giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời nhấn mạnh rằng "chính sách thù địch" của Mỹ đối với Triều Tiên vẫn không hề thay đổi.

Bình Giang
Theo Reuters, Yonhap
#Triều Tiên #Hàn Quốc #Kim Jong Un #Bán đảo Triều Tiên

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