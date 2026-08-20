Đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ liên quan vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong nhưng không khởi tố

TPO - Liên quan vụ tai nạn làm nữ sinh 14 tuổi ở tử vong ở Vĩnh Long, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Theo đó, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đề nghị Vụ 6 Viện KSND Tối cao truy tố 6 bị can về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 369 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Lê Quốc Việt (cựu Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, Đội trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Quốc Khanh (cựu điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, cán bộ Công an xã Trà Ôn); Phan Thị Trúc Ly (cựu Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn; Phó Viện trưởng Viện KSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long); Lê Phong Cảnh (cựu Kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn, Kiểm sát viên Viện KSND khu vực 3, tỉnh Vĩnh Long); Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, Viện trưởng Viện KSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long); Nguyễn Hoàng Văn (hưu trí, cựu Trưởng Công an huyện Trà Ôn).

Hai bị can Nguyễn Hoàng Văn (trái) và Huỳnh Minh Trung. Ảnh: TL

Theo diễn biến vụ việc, lúc 9h45 ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, trú xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe ô tô tải BKS 84C-102.77 đi trên đường tỉnh 901.

Khi đến ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long thì phát hiện xe bán tải BKS 61C-567.14 chạy cùng chiều phía trước đang xi nhan rẽ vào bên lề phải nên Trung cho xe vượt lên bên lề trái.

Lúc này, xe đạp điện do em Thạch Nguyễn Xuân Nhi (SN 2010) điều khiển chạy ngược chiều phía trước, phía sau là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) điều khiển chở sau là em Lâm Mỹ Ngọc (SN 2010).

Nhi phát hiện xe ô tô tải của Trung chạy lấn làn đường nên dừng lại, xe của Trân va chạm vào xe của Nhi từ phía sau nên Trân ngã ra đường và bị xe ô tô tải của Trung cán qua người dẫn đến tử vong.

Bản kết luận nguyên nhân và lỗi trong vụ tai nạn giao thông nhận định: Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe ô tô tải biển số 84C-102.77 “vượt xe không đảm bảo an toàn”, Nguyễn Ngọc Bảo Trân điều khiển xe đạp điện “không chú ý quan sát”,

Khi Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha Bảo Trân) làm đơn khiếu nại, Viện KSND huyện Trà Ôn giải quyết bác đơn khiếu nại. Ông Phúc tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi Viện KSND tỉnh Vĩnh Long, Viện KSND tỉnh cũng bác đơn khiếu nại.

Do không đồng ý các kết luận trên, ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc đã dùng súng tự chế bắn trọng thương Bảo Trung (gây thương tích 90%) và tự sát. Sau đó, thân nhân, luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình ông Phúc đã gửi đơn tố cáo các cá nhân thuộc cơ quan tiến hành tố tụng đã có hành vi bỏ lọt tội phạm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tháng 5/2025, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Sau đó hồ sơ vụ việc được rút lên giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thụ lý giải quyết tiếp.

Ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 26/6/2025, ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Ngày 27/6/2025, VKSND huyện Trà Ôn (cũ) quyết định phê chuẩn.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định trưng cầu giám định tình trạng sức khỏe, tâm thần của tài xế Trung. Ngày 16/9/2025, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ kết luận: “Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội: Đương sự đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Hiện tại: Đương sự mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình”.

Ngày 8/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung, do trước đó 1 ngày, VKSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long có văn bản về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh cho bị can Nguyễn Văn Bảo Trung. Ngày 10/11/2025, Viện KSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long có văn bản thống nhất.

Ngày 17/7/206, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, phục hồi điều tra bị can. Ngày 22/7/2026 ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố tài xế Bảo Trung.