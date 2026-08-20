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Pháp luật

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Luồn rừng vận chuyển ma túy liên tỉnh

Thái Thịnh

TPO - Chiều 20/8, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh chuyên án 0826C về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 4 bánh heroin.

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Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật vụ án

Đầu tháng 8/2026, qua công tác nắm tình hình, trinh sát phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện một nhóm đối tượng ở huyện Mường Nhé (cũ), tỉnh Điện Biên đang tìm cách vận chuyển số lượng lớn ma túy vào địa bàn tỉnh Lai Châu để tiêu thụ. Các đối tượng này có phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, khép kín, thường lợi dụng các cung đường có địa hình rừng núi hiểm trở để tiến hành vận chuyển, giao dịch.

Sau một thời gian thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định đối tượng cầm đầu là Lầu A Chá, SN 1990, trú tại bản Vang Hồ, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên là đối tượng trực tiếp kết nối với đối tượng tại Lào để vận chuyển ma túy về xã Mường Nhé cất giấu để mang đi tiêu thụ.

Đến 11 h 30, ngày 18/8, các lực lượng chức năng đã phá thành công Chuyên án mang bí số 0826C, bắt quả tang đối tượng Lầu A Chá, SN 1990, trú tại bản Vang Hồ, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 4 bánh chất bột khô màu trắng, dạng hình chữ nhật (Lầu A Chá đã khai nhận là hêroin); 1 xe máy, 1 điện thoại di động và một số tài liệu có liên quan.

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Thiếu tướng Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khen thương các tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh, phá chuyến án.

Hiện Phòng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Thái Thịnh
#ma tuý

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