Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Cô tiên từ thiện' khai sử dụng ma túy từ khi gặp vấn đề về tình cảm

Tân Châu - Huế Xuân

TPO - Tại tòa, Trúc Phương thừa nhận cáo trạng truy tố, khai bắt đầu sử dụng ma túy từ khoảng năm 2021, trong thời gian gặp vấn đề về sức khỏe, chuyện tình cảm và công việc.

Chiều 20/8, TAND TPHCM tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép ma túy từ Pháp về Việt Nam.

phuong-20.jpg
Nguyễn Đỗ Trúc Phương trả lời HĐXX chiều nay 20/8. Ảnh chụp qua màn hình.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, có biệt danh trên mạng xã hội là "Cô tiên từ thiện"), bị xét xử về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trả lời HĐXX, Phương thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng. Bị cáo khai bắt đầu sử dụng ma túy từ khoảng năm 2021, trong thời gian gặp vấn đề về sức khỏe, chuyện tình cảm và công việc.

Phương cho biết từng nhờ một người mua ma túy để sử dụng nhưng không nhớ đã mua những loại ma túy nào, chỉ nhớ trong số đó có “nước vui” và Ketamine.

Liên quan hành vi tổ chức sử dụng ma túy, Phương khai ngày 16/3/2024 đã nhắn tin rủ nhóm bạn đến nhà tổ chức sinh nhật cho Phương Thảo. Mọi người đồng ý và buổi tiệc bắt đầu khoảng 13 giờ cùng ngày.

Trong buổi tiệc, mọi người uống nhiều rượu. Sau khi say, Phương khai không nhớ rõ những gì xảy ra. Bị cáo cho biết trước đó, ngày 14/3, có sử dụng ma túy dạng “nước vui” nhưng không nhớ rõ nguồn gốc số ma túy do lúc đó đã say.

Theo Phương, không phải tất cả những người có mặt tại buổi tiệc đều sử dụng ma túy. Bị cáo cũng khai không có việc những người tham gia góp tiền hoặc chia tiền để mua ma túy.

Theo cáo buộc, ngày 15/3/2024, Phương và V.H.A. dự định tổ chức sinh nhật cho một người bạn tại căn nhà ở TP.Thủ Đức (cũ).

Tối 16/3, Phương, V.H.A. cùng nhóm bạn tổ chức ăn uống tại tầng trệt căn nhà. Trong lúc này, Phương và V.H.A. chuẩn bị bình khí cười cùng các loại ma túy gồm Ketamine, “nước vui” và thuốc lắc để nhóm sử dụng.

Khoảng 0 giờ ngày 17/3/2024, một số người ra về. Phương được xác định đã rủ những người còn lại lên phòng karaoke để tiếp tục sử dụng ma túy.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra căn nhà, phát hiện 10 người đang sử dụng ma túy, trong đó 4 người ở phòng khách và 6 người ở tầng 2.

Tang vật thu giữ gồm nhiều bình kim loại, dụng cụ sử dụng ma túy cùng 0,0372 gam Ketamine và 0,5200 gam Methamphetamine, Nimetazepam.

Kết quả xét nghiệm xác định 6/10 người dương tính với ma túy, trong đó có Trúc Phương và V.H.A..

Ngoài hành vi trên, ngày 14/3/2024, Phương bị cáo buộc nhắn tin nhờ một người mua 2 gói “nước vui”, 5 viên MDMA và 2,5 gam Ketamine với giá 9,9 triệu đồng.

Đến ngày 16/3/2024, Phương tiếp tục nhờ người này mua thêm 2 gói “nước vui”.

Tân Châu - Huế Xuân
#Cô tiên từ thiện #Trúc Phương #Ma túy #TAND TPHCM #Ketamine #Nước vui #VN10

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe