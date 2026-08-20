Lừa bán thép giá rẻ để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 20/8, Công an xã Hóa Quỳ (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, vừa triệt xóa thành công, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo công an, đầu năm 2026, Nguyễn Tiến Lâm (SN 2001, trú phường Thuận An, TP.HCM) sử dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác nhằm mục đích kiếm tiền tiêu xài. Để thực hiện hành vi, Lâm mua các số sim điện thoại rác và vào ứng dụng Facebook tạo các tài khoản như: “Nhà Máy Ống Thép Giá Tốt”… để đăng tin, chạy quảng cáo về việc bán các loại thép xây dựng, đồng thời để lại số điện thoại Hotline nhằm mục đích cho người mua tự liên hệ.

Công an làm việc với các đối tượng trong vụ lừa đảo.

Khi có người đặt mua, Lâm giới thiệu là nhân viên của các Công ty sản xuất sắt thép và giới thiệu về các sản phẩm thép có chất lượng cao, đồng thời đưa ra giá thấp hơn so với giá trên thị trường để kích thích vào tâm lý người mua. Để tạo lòng tin với nạn nhân, Lâm đề nghị kết bạn Zalo rồi gửi hình ảnh công ty, hình ảnh các loại sản phẩm thép do đối tượng này lấy trên mạng để tiếp tục tạo lòng tin và để người mua lựa chọn sản phẩm.

Khi người mua đồng ý đặt hàng, Lâm sẽ sử dụng điện thoại tạo hóa đơn bán hàng giả của công ty ghi các sản phẩm mà người mua đã đặt cùng với số tiền phải thanh toán vào phiếu rồi chụp ảnh, gửi cho người mua để tạo lòng tin.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Lâm liên hệ với Thái Văn Hoài (SN 1992, trú xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An) để lấy số tài khoản mang tên người khác. Lâm thống nhất trả cho Hoài 10% trong tổng số tiền chiếm đoạt được và yêu cầu người này phải chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản khác nhau rồi mới gửi cho Lâm.

Từ đây, Hoài đã liên hệ với nhiều người, trong đó có Phạm Ngọc Tú (SN 2006, trú xã Tân Phú) và Trần Như Luật (SN 1997, trú xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An) để lấy số tài khoản, đồng thời thống nhất chia % hoa hồng từ 2%-5% cho các đối tượng này.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Sau khi đã có số tài khoản do Hoài cung cấp, Lâm gửi số cho người mua để chuyển tiền cọc. Đối tượng này yêu cầu người mua phải đặt cọc 50% số tiền trong hóa đơn để đảm bảo cước vận chuyển, đồng thời cam kết chuyển đúng thời hạn và địa chỉ theo yêu cầu. Khi người mua đã chuyển tiền cọc thành công, Lâm tắt máy, chặn các liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã đặt cọc.

Tháng 8 vừa qua, Công an xã Hóa Quỳ phối hợp công an các địa phương bắt giữ Lâm cùng đồng bọn. Công an xác định với thủ đoạn trên, Lâm và đồng bọn đã lừa chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

Được biết, các đối tượng trong ổ nhóm này đều đã có thời gian cư trú ở Campuchia, Thái Lan, mới trở về Việt Nam chưa lâu. Trong đó, riêng đối tượng Lâm không ở địa phương mà thuê trọ tại một chung cư ở TP.HCM, sống khá kín đáo, ít giao tiếp với những người xung quanh và thường xuyên thay đổi nơi ở nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Hóa Quỳ điều tra, làm rõ.