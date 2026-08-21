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Người lính

Nga sở hữu kho tên lửa khổng lồ

Quỳnh Như

TPO - Theo tình báo Ukraine, Nga hiện sở hữu hàng nghìn tên lửa các loại, trong đó có hơn 600 tên lửa Oniks, hơn 450 tên lửa Kalibr và hơn 120 tên lửa siêu thanh Zircon. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng đang duy trì năng lực sản xuất hơn 200 tên lửa hành trình và đạn đạo mỗi tháng.

Pravda dẫn nguồn tin từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết, Nga đang duy trì kho tên lửa khổng lồ, trong khi ngành công nghiệp quốc phòng của nước này có thể sản xuất hơn 200 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo mỗi tháng.

Theo đánh giá của HUR, tính đến ngày 5/8, Nga có khoảng 130 tên lửa đạn đạo 9M723 dành cho hệ thống Iskander-M.

HUR ước tính Nga hiện sở hữu hơn 600 tên lửa chống hạm Oniks, hơn 450 tên lửa hành trình Kalibr, hơn 120 tên lửa siêu thanh Zircon và khoảng 100 tên lửa hành trình Kh-101.

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Ảnh minh hoạ.

Nga cũng được cho là đang sở hữu khoảng 400 tên lửa RM-48U dành cho hệ thống phòng không S-400. Trong khi đó, tính đến tháng 7, nước này còn khoảng 50 tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay Kinzhal.

HUR cho biết Nga đang chuyển trọng tâm của ngành công nghiệp quốc phòng sang sản xuất hàng loạt tên lửa, đặc biệt là những loại có thể chế tạo với số lượng lớn.

“Ưu tiên sản xuất đang được dành cho các tên lửa thuộc hệ thống Iskander-M, tên lửa Kh-101 và tên lửa Kalibr”, HUR cho biết, đồng thời nhận định Nga đang duy trì tốc độ sản xuất cao và trong một số trường hợp còn vượt mục tiêu đề ra.

Theo kế hoạch, Nga đặt mục tiêu sản xuất 60 tên lửa đạn đạo 9M723 Iskander-M mỗi tháng. Riêng trong tháng 7, các nhà máy nước này được cho là đã sản xuất 65 quả.

Cũng trong tháng 7, Nga sản xuất 87 tên lửa hành trình Kh-101. Đối với tên lửa RM-48U dành cho hệ thống S-400, sản lượng được ước tính khoảng 50 quả mỗi tháng. Nga dự kiến sản xuất hơn 480 tên lửa loại này trong năm 2026, cao hơn gấp đôi kế hoạch của năm 2025.

Những số liệu trên cho thấy Nga không chỉ duy trì lượng tên lửa dự trữ đáng kể mà còn đang nhanh chóng bổ sung các loại vũ khí chủ chốt, bất chấp việc chúng liên tục được sử dụng trong các cuộc tập kích nhằm vào Ukraine.

Theo đánh giá của tình báo Ukraine, Nga hiện có thể sản xuất hơn 200 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo mỗi tháng.

Quỳnh Như
United24
#Nga #tên lửa #quân sự #tên lửa đạn đạo #tên lửa chống hạm #tên lửa hành trình #tên lửa siêu thanh #công nghiệp quốc phòng #Ukraine

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