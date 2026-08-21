Áp thấp nhiệt đới hướng về Hải Phòng - Quảng Ninh, mưa lớn trở lại

TPO - Sáng sớm nay (21/8), áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Hải Nam của Trung Quốc để vào vịnh Bắc Bộ. Nhận định mới nhất cho thấy, áp thấp nhiệt đới có thể thành bão, đổ bộ khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh khoảng đêm 23/8. Mưa lớn quay lại miền Bắc từ hôm nay, dự báo kéo dài nhiều ngày.

Vào 1h sáng nay (21/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới nằm trên một dải hội tụ nhiệt đới, có sự tương tác và chi phối với nhiều hệ thống thời tiết xung quanh nên diễn biến rất khó lường.

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là sau khi vào vịnh Bắc Bộ, áp thấp nhiệt đới di chuyển rất chậm theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ chỉ đi được 3-5km và mạnh lên thành bão nhờ điều kiện mặt biển ấm.

Đến 1h ngày 22/8, tâm bão trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 180km về phía đông đông nam.

Dự báo mới nhất về đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Bão sau đó tiếp tục di chuyển rất chậm theo hướng tây tây bắc với tốc độ chỉ từ 3-5km/h, tồn tại lâu trên vịnh Bắc Bộ. Đến 1h ngày 23/8, tâm bão cách đảo Hải Phòng khoảng 100km về phía đông đông nam.

Dự báo khoảng tối và đêm 23/8, bão sẽ áp sát đất liền các tỉnh Hải Phòng - Quảng Ninh, sau đó đi vào đất liền và suy yếu dần.

Tuy nhiên, một kịch bản khác có thể xảy ra và vùng đổ bộ của bão có xu hướng dịch xuống phía nam của đồng bằng Bắc Bộ, hướng tới Hưng Yên - Ninh Bình.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn đã quay trở lại Đông Bắc Bộ từ sáng sớm nay.

Dự báo từ sáng nay đến đêm mai (22/8), khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ ngày 23/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Đợt mưa này có khả năng còn kéo dài.

Ngoài ra, trong ngày 21/8, khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 80mm.

Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) hôm nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.