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Sở Văn hóa Hà Nội nói lý do di chuyển tượng đài 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'

Trần Hoàng

TPO - Ý kiến của cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học và đơn vị liên quan trong quá trình nghiên cứu đều thống nhất phương án đưa tượng đài về Bộ Tư lệnh Thủ đô là phù hợp với ý nghĩa lịch sử của công trình vì gắn với quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Tối 20/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội có thông cáo báo chí về việc di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” về Bộ Tư lệnh thủ đô nhằm phát huy giá trị tượng đài.

Theo đó, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), trên cơ sở nghiên cứu, tham vấn ý kiến các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và nhà khoa học, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp triển khai phương án di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích Quốc gia Đền Bà Kiệu về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô, để tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, cách mạng của công trình.

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Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

“Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” là câu nói được trích trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô; hình ảnh các chiến sĩ được khắc họa cùng câu nói bất hủ ấy góp phần tôn vinh tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm của quân dân Hà Nội trong cuộc chiến 60 ngày đêm khói lửa, mở đầu cho cuộc Toàn quốc kháng chiến.

Theo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, hiện nay gần khu vực trên, có bức phù điêu Hà Nội mùa đông 1946 tại chợ Đồng Xuân và tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại vườn hoa Vạn Xuân. Các ý kiến của cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học và đơn vị liên quan trong quá trình nghiên cứu đều thống nhất phương án đưa tượng đài về Bộ Tư lệnh Thủ đô là phù hợp với ý nghĩa lịch sử của công trình vì gắn với quá trình ra đời, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô.

Đối với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, được tiếp nhận tượng đài là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm sâu sắc trước lịch sử, trước các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô và nhân dân Hà Nội. Việc tượng đài "Quyết tử" được đặt tại nơi trang nghiêm trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Thủ đô không chỉ bảo tồn nguyên vẹn giá trị lịch sử, văn hóa của công trình mà còn góp phần phát huy hiệu quả chức năng giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và thế hệ trẻ hôm nay.

Theo kế hoạch, tượng đài sẽ được di chuyển, lắp dựng trước ngày 30/9/2026.

Trần Hoàng
#di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” #ý nghĩa lịch sử tượng đài Hà Nội #phát huy giá trị truyền thống cách mạng #đề xuất di dời về Bộ Tư lệnh Thủ đô #kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô

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