Đám cưới Phương Mỹ Chi vẫn hot

TPO - Bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành trên YouTube được cập nhật sau khi loạt tiết mục mới ở Anh trai vượt ngàn chông gai và Tinh hà say hi lên sóng. Tuy nhiên, thế thống trị của Phương Mỹ Chi vẫn trụ vững.

Sau một tuần phát hành, MV Thiên đường với người thương chuẩn bị cán mốc 10 triệu view trên nền tảng YouTube. Kể từ MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP, nhạc Việt mới có MV đạt thành tích ấn tượng như vậy. Từ đây, Phương Mỹ Chi độc chiếm vị trí dẫn đầu ở cả BXH âm nhạc và BXH đa nội dung ở YouTube.

Đối thủ bất ngờ của Phương Mỹ Chi

Trung bình một ngày, MV của Phương Mỹ Chi tăng khoảng 500.000 lượt nghe/xem. Sản phẩm này đã chạm mốc 20.000 lượt bình luận và hơn 200.000 lượt like tính riêng nền tảng YouTube. Trong 3 ngày gần đây, các đoạn âm thanh cắt ra từ ca khúc Thiên đường với người thương bắt đầu có hiệu ứng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.

Phương Mỹ Chi nhận thêm tin vui khi bản audio của Thiên đường với người thương sắp chạm mốc 500.000 stream (nghe trực tuyến) trên nền tảng Spotify. Ca khúc đã hiện diện ở mọi danh sách phát lớn, điển hình như playlist Thiên hạ nghe gì. Sự bổ trợ từ mạng xã hội và nhạc số góp công lớn để giúp MV Thiên đường với người thương tăng view ổn định.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Đám cưới của Phương Mỹ Chi vẫn hot sau một tuần.

Đây là dự án âm nhạc có khởi đầu tốt nhất của Phương Mỹ Chi, vượt qua một số bản nhạc gây chú ý trước đó như Bóng phù hoa, Vũ trụ có anh. Giọng ca sinh năm 2003 chạm mặt nhiều đối thủ ở đường đua âm nhạc thịnh hành, đặc biệt là sức nóng từ game show Anh trai vượt ngàn chông gai và Tinh hà say hi. Tuy nhiên, Phương Mỹ Chi vẫn trụ vững và sẽ giữ thế thống trị thêm ít nhất một tuần.

Trên BXH âm nhạc thịnh hành hiện tại, dự án solo gần nhất với Phương Mỹ Chi là Giá như anh là em (Lệ Quyên) và Tìm em (Hngle, Bảo Anh). Cả 2 ca khúc Giá như anh là em và Tìm em đã đến giai đoạn giảm nhiệt, khó cạnh tranh với Phương Mỹ Chi. Một loạt sản phẩm mới từ 2 game show "anh trai" trong 2 tuần qua không cạnh tranh nổi với Phương Mỹ Chi.

Secret của Cody Nam Võ, Quang Hùng MasterD, Wren Evans và CongB gây sốt ở Tinh hà say hi là vậy, nhưng đứng sau Phương Mỹ Chi một tuần và đã đến đoạn giảm nhiệt. MRT của Xuân Định KY, Buitruonglinh, Captain Boy và Hyo giậm chân ở vị trí thứ 3. Lần đầu tiên kể từ khi Tinh hà say hi lên sóng, game show này không có sản phẩm "đinh" để thống trị "top trending".

Đêm Công 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai cho ra lò 8 ca khúc mới, song chưa có tiết mục đủ sức nặng để cạnh tranh ở nhóm đầu. Giọt nắng bên thềm - sân khấu solo của Hà An Huy - đứng vị trí thứ 7. Tiếp đó là Người về nơi đau của Hoàng Tôn, Thỏ (Da LAB), Thơm (Da LAB) và Lê Xuân Tiền.

Anh trai vượt ngàn chông gai đang đuối thế ở đường đua trending âm nhạc, đây là điều phản ánh rõ dựa trên thứ hạng của các ca khúc. Tại Công diễn 1, game show nhà Yeah 1 từng có Xa (Đông Hùng, 14 Casper và K.O) dẫn đầu đường đua. Đến Công 2, các anh tài đuối sức.

Giải mã hiện tượng Tommy Tèo

Hai ngày gần đây, giới rap Việt xôn xao trước bản nhạc Gái Tây gốc Việt của Tommy Tèo, Nicolo Nguyễn và Billy 100. Đây là sản phẩm được đầu tư MV và phát hành trong khuôn khổ underground rap Việt. Tuy nhiên, sức hút của ca khúc tăng đột biến vì một đoạn nhạc được cắt ra và phân phối trên nền tảng TikTok.

Sau một ngày, có hàng chục nghìn lượt sử dụng âm thanh của Gái Tây gốc Việt cho các nội dung sáng tạo trên TikTok. Cả giới rap nhắc tên Tommy Tèo. Đông đảo khán giả tìm kiếm thông tin về rapper hot nhất hiện tại. Từ dự án âm nhạc không đẩy mạnh truyền thông, Gái Tây gốc Việt vươn lên thứ 7 "top trending" tổng của YouTube.

﻿ ﻿ Tommy Tèo gây bão mạng sau một đêm.

Ca khúc vượt mốc một triệu view và đã sẵn sàng gia nhập đường đua âm nhạc thịnh hành để cạnh tranh với Phương Mỹ Chi cùng 2 game show Anh trai vượt ngàn chông gai và Tinh hà say hi.

Không phải ngẫu nhiên Tommy Tèo thành từ khóa hot trên mạng xã hội. Đây là rapper nổi tiếng của giới underground, từng được yêu mến vì theo đuổi trường phái mới của rap - làm những bài nhạc theo kiểu "đóng" auto tune, dùng công nghệ phòng thu để chỉnh giọng hát đến bóp méo, mờ ảo như âm thanh của máy móc.

Giới rap gọi Tommy Tèo là tài năng sa ngã. Bởi lẽ, khi còn là chàng trai tuổi teen, nam rapper có một loạt bản nhạc triệu view, gây bão trong giới rap và là hình mẫu cho nhiều thế hệ rapper trẻ sau này. Tommy Tèo làm nhạc dựa trên cảm hứng, dẫn đến sa ngã và lạc lối trong cuộc sống phức tạp.

Sau những biến cố của nam rapper, giới rap Việt tiếc vì một cỗ máy tạo hit sớm nở tối tàn. Thế nên khi ca khúc Gái Tây gốc Việt lên sóng, nghe Tommy Tèo rap rõ lời, kiểm soát được cảm xúc và thậm chí xuất hiện trong MV với diện mạo tỉnh táo, tươm tất hơn, nhiều rapper nổi tiếng ở thị trường Việt Nam đồng lòng chia sẻ, ủng hộ đồng nghiệp trẻ tuổi.

Sức mạnh của cộng đồng rap Việt không thể coi thường. Chỉ cần có một bản rap tạo ra hiệu ứng tốt, các rap fan sẽ đẩy sản phẩm chạm tương tác cực cao và cạnh tranh ở các bảng xếp hạng âm nhạc. Gái Tây gốc Việt chính là ví dụ điển hình cho sự cộng hưởng hiệu ứng từ giới rapper và rap fan.

Nicolo Nguyễn và Billy 100, với nhiều khán giả đại chúng thì họ hoàn toàn xa lạ. Nhưng từ một cơ may và cái duyên gắn với Tommy Tèo, dự án âm nhạc này bất ngờ bứt phá. Và Gái Tây gốc Việt cũng là ca khúc gây bất ngờ nhất, đột biến nhất ở đường đua nhạc Việt hiện tại.

Trong tuần tới, 2 game show "anh trai" tiếp tục giảm nhiệt vì tập phát sóng chỉ xoay quanh việc nghệ sĩ giao lưu, lập đội với nhau. Chỉ khi Công 3 ở Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng và sân khấu của Tinh hà say hi sáng đèn với Live Stage 4, sự cạnh tranh ở "top trending" mới sôi động trở lại.