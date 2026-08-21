Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Áp thấp nhiệt đới di chuyển kỳ dị, có thể tan trên vịnh Bắc Bộ

Nguyễn Hoài

TPO - Những nhận định mới nhất trong sáng nay (21/8) cho thấy, áp thấp nhiệt đới có thể đi lòng vòng trên vịnh Bắc Bộ, liên tục đổi hướng, sau đó tan dần. Dù vậy, mưa lớn vẫn bao trùm miền Bắc và Thanh Hoá trong nhiều ngày tới.

Vào 7h sáng nay (21/8) tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía đông.

So với thời điểm đêm qua, áp thấp đã mạnh lên một cấp với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên khu vực vịnh Bắc Bộ tiếp tục cho thấy sự khó lường, do chịu sự tương tác với nhiều hệ thống thời tiết, dự báo liên tục thay đổi hướng di chuyển.

atnd-2108.jpg
Dự báo mới nhất về đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Trong ngày và đêm nay (21/8), áp thấp nhiệt đới dự báo di chuyển theo hướng bắc với tốc độ rất chậm, mỗi giờ đi được khoảng 3-5km và tiếp tục mạnh lên thành bão.

Đến 7h sáng 22/8, tâm bão vẫn trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 190km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 120km về phía đông bắc với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong ngày và đêm 22/8, bão đổi hướng di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 3-5km.

Đến 7h ngày 23/8, trên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng khoảng 150km về phía đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía bắc, vẫn giữ cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo sau đó, bão tiếp tục đổi hướng, di chuyển chậm về phía nam, vẫn giữ tốc độ 3-5km/h, diễn biến sau đó dự báo còn phức tạp, khó lường.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau đó mạnh lên thành bão, trong 2-3 ngày tới, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nguyễn Hoài
#áp thấp nhiệt đới #vịnh Bắc Bộ #bão #thời tiết #gió mạnh #mưa lớn #cảnh báo thời tiết #gió giật mạnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe