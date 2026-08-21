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Hà Nội nhiều nơi mưa rất to, chưa ghi nhận ngập úng

Phùng Linh

TPO - Sáng 21/8, Hà Nội tiếp tục có mưa trên diện rộng, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn, có nơi lượng mưa vượt 130 mm. Tuy nhiên, chưa phát sinh điểm ngập úng, đọng nước trên toàn bộ các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

Báo cáo nhanh từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, mưa lớn xuất hiện đồng loạt trên toàn địa bàn thành phố từ rạng sáng 21/8.

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Lực lượng công nhân và phương tiện chuyên dụng túc trực tại các điểm trọng yếu trên địa bàn Hà Nội để khơi thông dòng chảy, sẵn sàng xử lý các tình huống ngập úng.

Số liệu quan trắc đến 6h00 hôm nay ghi nhận lượng mưa tại nhiều nơi ở mức cao. Khu vực xã Mỹ Đức có lượng mưa lớn nhất với 136,6mm. Một số khu vực khác cũng ghi nhận mức trên 100mm như Trạm bơm Yên Sở (132,3mm), phố Vân Hồ III - phường Hai Bà Trưng (117,8mm), Trung tâm Văn hóa phường Phúc Lợi (104,6mm) và đường Nguyễn Chính - phường Hoàng Mai (101,6mm). Tại các phường Long Biên, Khương Đình và xã Thanh Liệt, lượng mưa phổ biến từ 70mm đến trên 90mm.

Dù mưa lớn kéo dài, kết quả kiểm tra thực địa đến thời điểm 6h00 cho thấy chưa phát sinh điểm ngập úng, đọng nước trên toàn bộ các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý. Lưu thông tại các trục đường chính và khu vực trũng thấp diễn ra bình thường.

Do lượng nước đổ về lớn, mực nước trên các sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Sét và các hồ điều hòa như Bảy Mẫu, Trúc Bạch, Kim Liên đều tăng cao so với trước mưa nhưng vẫn được kiểm soát theo ngưỡng vận hành kỹ thuật.

Để tiêu thoát nước trong đợt mưa diện rộng kéo dài từ ngày 18/8 đến 21/8, đơn vị thoát nước đã triển khai ứng trực 24/24 giờ. Từ 5h00 sáng 21/8, lực lượng công nhân được bố trí vớt rác tại các ga thu nhằm khơi thông dòng chảy. Đồng thời, các cửa phai hồ điều hòa được mở và hàng loạt trạm bơm đầu mối như Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Hà Trì, Mậu Lương, Vạn Phúc, Đông Trù... được vận hành để hạ thấp mực nước đệm trên toàn hệ thống.

Hiện tại, công tác ứng trực vẫn được duy trì, tập trung lực lượng và phương tiện cơ giới tại các vị trí có nguy cơ úng ngập cao như khu vực Võ Chí Công - Ciputra, Nghĩa trang Mai Dịch, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thụy Khuê, Cổ Linh - Đàm Quang Trung để theo dõi mực nước và kịp thời xử lý khi mưa tiếp diễn.

Phùng Linh
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