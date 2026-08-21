Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội 'chốt hạn' xử lý dứt điểm villa, homestay xẻ rừng quanh hồ Đồng Đò

Trần Hoàng

TPO - Đảng ủy UBND TP Hà Nội đề nghị Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố tập trung rà soát, xử lý dứt điểm vi phạm tại 5 vị trí đất mới phát sinh xong trước ngày 5/9. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo thẩm quyền.

Đảng ủy UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ, xã Kim Anh (khu vực xung quanh hồ Đồng Đò).

Nội dung báo cáo thể hiện, kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy các nội dung báo chí phản ánh về tình trạng xây dựng công trình, san gạt, cải tạo mặt bằng trên khu vực đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh là "có cơ sở".

Cụ thể, đối với 6 vị trí được kiểm tra, có 5 trường hợp còn lại phát sinh sau ngày 1/7/2025 - thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó có ngôi nhà 3 tầng đã đưa vào sử dụng, trong khuôn viên đầy đủ bể bơi, sân pickleball. Trong báo cáo cũng xác định hành vi vi phạm từng chủ công trình chuyển đất rừng phòng hộ sang mục đích khác.

0968.jpg
Các công trình "xẻ đồi, bạt núi" quanh hồ Đồng Đò, xã Kim Anh

Đảng ủy UBND TP Hà Nội cho biết, để xảy ra các vi phạm nêu trên, trách nhiệm trước hết thuộc Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã (phụ trách lĩnh vực kinh tế) và Trưởng phòng kinh tế xã Kim Anh trong công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Đảng ủy UBND TP Hà Nội đề nghị Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ cụ thể liên quan đến vụ việc.

Một là chỉ đạo UBND xã Kim Anh khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm vi phạm tại 5 vị trí đất (vi phạm sau 1/7/2025) xong trước ngày 5/9/2026.

Hai là, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo thẩm quyền.

Ba là, tập trung rà soát, xác định các trường hợp vi phạm (nếu có) chưa được phản ánh, chủ động xử lý theo thẩm quyền và quy định; chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, không để phát sinh các vi phạm mới; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành ủy - UBND TP theo thẩm quyền đã phân cấp về công tác quản lý rừng tại Quyết định số 69/2025.

Đảng ủy UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Thường trực Thành ủy xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân (thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy quản lý) đã để xảy ra các vi phạm nêu trên.

Trần Hoàng
#xử lý vi phạm đất đai rừng phòng hộ #quản lý xây dựng trái phép quanh hồ Đồng Đò #trách nhiệm của chính quyền địa phương #kiểm tra #rà soát vi phạm đất đai #xử lý trách nhiệm tổ chức và cá nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe