Hà Nội 'chốt hạn' xử lý dứt điểm villa, homestay xẻ rừng quanh hồ Đồng Đò

TPO - Đảng ủy UBND TP Hà Nội đề nghị Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố tập trung rà soát, xử lý dứt điểm vi phạm tại 5 vị trí đất mới phát sinh xong trước ngày 5/9. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo thẩm quyền.

Đảng ủy UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ, xã Kim Anh (khu vực xung quanh hồ Đồng Đò).

Nội dung báo cáo thể hiện, kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy các nội dung báo chí phản ánh về tình trạng xây dựng công trình, san gạt, cải tạo mặt bằng trên khu vực đất thuộc ranh giới quy hoạch rừng phòng hộ tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh là "có cơ sở".

Cụ thể, đối với 6 vị trí được kiểm tra, có 5 trường hợp còn lại phát sinh sau ngày 1/7/2025 - thời điểm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó có ngôi nhà 3 tầng đã đưa vào sử dụng, trong khuôn viên đầy đủ bể bơi, sân pickleball. Trong báo cáo cũng xác định hành vi vi phạm từng chủ công trình chuyển đất rừng phòng hộ sang mục đích khác.

Các công trình "xẻ đồi, bạt núi" quanh hồ Đồng Đò, xã Kim Anh

Đảng ủy UBND TP Hà Nội cho biết, để xảy ra các vi phạm nêu trên, trách nhiệm trước hết thuộc Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch UBND xã (phụ trách lĩnh vực kinh tế) và Trưởng phòng kinh tế xã Kim Anh trong công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Đảng ủy UBND TP Hà Nội đề nghị Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ cụ thể liên quan đến vụ việc.

Một là chỉ đạo UBND xã Kim Anh khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm vi phạm tại 5 vị trí đất (vi phạm sau 1/7/2025) xong trước ngày 5/9/2026.

Hai là, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo thẩm quyền.

Ba là, tập trung rà soát, xác định các trường hợp vi phạm (nếu có) chưa được phản ánh, chủ động xử lý theo thẩm quyền và quy định; chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý, không để phát sinh các vi phạm mới; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành ủy - UBND TP theo thẩm quyền đã phân cấp về công tác quản lý rừng tại Quyết định số 69/2025.

Đảng ủy UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Thường trực Thành ủy xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân (thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy quản lý) đã để xảy ra các vi phạm nêu trên.