Việt kiều tìm về an cư tại Vịnh Tiên: Sống ở quê hương vẫn hưởng chuẩn mực quốc tế

Với nhiều Việt kiều, một ngôi nhà ở quê hương không chỉ là địa chỉ để trở về. Đó còn là sợi dây kết nối gia đình, bản sắc sau một hành trình xa xứ. Nhưng thay vì tìm lại nguyên vẹn thành phố trong ký ức, ngày càng nhiều người muốn hiện diện trong chương tiếp theo của TP.HCM: Một thành phố hướng ra biển, kết nối toàn cầu, và sống theo những tiêu chuẩn bền vững hơn. Tại Vinhomes Green Paradise, khu Vịnh Tiên đang định hình một không gian sống xứng tầm như thế.

Từ hoài niệm về thành phố bên sông đến niềm tin vào đô thị tương lai hướng biển

Lịch sử hơn ba thế kỷ của TP.HCM gắn liền với những lần vượt qua giới hạn không gian để tìm kiếm động lực tăng trưởng mới. Nếu Quận 1 cũ từng xác lập vị thế bên sông Sài Gòn trong kỷ nguyên giao thương đường thủy, thì thế kỷ XXI đánh dấu bước chuyển mình mang tính lịch sử: không gian đô thị TP.HCM mở rộng mạnh mẽ hướng ra đại dương.

Vịnh Tiên tại Vinhomes Green Paradise mang dáng dấp của một “Quận Nhất” mới trong chương phát triển tiến ra đại dương của TP.HCM.

Tại cửa ngõ biển Cần Giờ, một cực tăng trưởng hiện đại đang thành hình, nơi kinh tế biển, chuỗi cung ứng quốc tế và du lịch nghỉ dưỡng cùng giao hội.

Bước chuyển mình này được bảo chứng bởi mạng lưới “ngũ trụ hạ tầng” đang đồng loạt triển khai. Tuyến đường sắt tốc độ cao 350 km/h Bến Thành - Cần Giờ rút ngắn thời gian di chuyển từ lõi trung tâm lịch sử về đến siêu đô thị chỉ còn khoảng 13 phút. Cùng với cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh, trục đường Rừng Sác mở rộng 10 làn xe, tuyến hầm và cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu kết nối dải kinh tế duyên hải chỉ trong 10 phút, khoảng cách địa lý hoàn toàn bị san phẳng.

Đặc biệt, với khả năng tiếp cận Cảng hàng không quốc tế Long Thành chỉ trong 40 phút sau khi nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường Rừng Sác hoàn thành vào cuối năm nay, hành trình từ các chuyến bay xuyên lục địa trở về tổ ấm bên rừng, kế biển tại Vịnh Tiên của kiều bào trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.

Chỉ chưa đầy một giờ sau khi rời sân bay, cư dân Vịnh Tiên đã được hít thở luồng oxy nguyên sinh tinh khiết từ “lá phổi xanh” 75.000 ha Rừng Sác - khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận. Cùng lúc, biển hồ Lagoon nước mặn lọc trong xanh rộng 800 ha và 121 km đường dạo dừa xanh cát trắng thơ mộng mang đến đặc quyền nghỉ dưỡng tại gia mà nội đô không thể có được.

Hạ tầng mới đưa Cần Giờ đến gần nội đô và sân bay, trong khi rừng, biển cùng mặt nước kiến tạo một chuẩn sống sinh thái khác biệt.

Nơi chuẩn sống toàn cầu hòa cùng thiên nhiên nguyên bản và bản sắc quê hương

Trong tổng thể siêu đô thị ESG++, khu Vịnh Tiên quy mô 1.067 ha được quy hoạch như một “Quận Nhất” mới bên biển của TP.HCM, nơi hội tụ các chức năng kinh tế, nghỉ dưỡng và văn hóa, giải trí sầm uất. Nơi đây xóa bỏ quan niệm bất động sản quê hương chỉ dành cho những kỳ nghỉ ngắn ngày, mở ra chuẩn mực của một đô thị thường trú đa chức năng. Mọi nhu cầu của gia đình đa thế hệ đều được đáp ứng trọn vẹn theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Hệ thống y tế được nâng tầm với Bệnh viện quốc tế 5 sao Vinmec hợp tác cùng Cleveland Clinic - hệ thống y tế hàng đầu nước Mỹ, đóng vai trò như tấm hộ chiếu y tế toàn cầu chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình Việt kiều. Con trẻ được học tập trong môi trường giáo dục liên cấp Vinschool cùng trường quốc tế Anh quốc Brighton College Vietnam danh giá, kết hợp Trung tâm Phát triển Thế hệ trẻ Young Paradise Hub 2,8 ha chuyên sâu về năng khiếu và công nghệ.

Young Paradise Hub 2,8 ha mang đến môi trường phát triển chuẩn quốc tế cho trẻ nhỏ tại Vinhomes Green Paradise

Đặc biệt, thế hệ tuổi vàng khi trở về quê hương sẽ tìm thấy chốn an dưỡng lý tưởng tại hệ sinh thái chuyên biệt với Bệnh viện cao cấp Vinmec Horizon 5 sao, Trung tâm cộng đồng New Horizon Center, Học viện Minh Triết cùng điểm tựa tâm linh - Chùa Quan Âm Nam Hải.

Nhịp sống thường nhật càng thêm rực rỡ nhờ quần thể giải trí VinWonders 122 ha, bộ đôi sân golf 155 ha tiêu chuẩn quốc tế do Tiger Woods và Robert Trent Jones II thiết kế tổ hợp Nhà hát Sóng Xanh quy mô 7 ha, cùng thiên đường mua sắm Outlet và Vincom Mega Mall hiện đại.

Tại Vịnh Tiên, người trưởng thành có thể làm việc, gặp gỡ và tận hưởng dịch vụ cao cấp. Trẻ nhỏ có môi trường học tập, vui chơi và khám phá. Ông bà được sống gần con cháu nhưng vẫn có thiên nhiên, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cộng đồng riêng.

Vịnh Tiên mở ra nơi hội tụ của gia đình nhiều thế hệ, kết hợp chuẩn sống quốc tế với thiên nhiên nguyên bản và bản sắc quê hương.

Vì thế, mỗi ngôi nhà tại Vịnh Tiên không chỉ là một tài sản nghỉ dưỡng hạng sang, mà còn là một điểm hội tụ lâu dài của gia đình, một di sản kết nối hai thế giới: sự tiện nghi chuẩn mực quốc tế mà kiều bào đã quen thuộc ở nước ngoài và không gian thanh bình, ấm áp tình thân của quê hương. Giữa ba tầng thiên nhiên rừng - biển - hồ và hệ sinh thái phồn hoa hằng ngày, cuộc sống tại Vịnh Tiên thực sự là một hành trình tìm lại hạnh phúc đích thực bên những người thân yêu.