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Địa ốc

Công trình trường học tại Tổ hợp Times Square Hà Nội chính thức cất nóc và tăng tốc hoàn thiện

P.V

Công trình trường học thuộc Tổ hợp Times Square Hà Nội vừa chính thức cất nóc và đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, hướng tới chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9; 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Dự án quyết liệt triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng

Sau tám tháng kể từ ngày khởi công, công trình trường học thuộc Tổ hợp Times Square Hà Nội đã cất nóc và hoàn thành giai đoạn xây dựng, đang khẩn trương bước sang phần hoàn thiện cơ sở vật chất và cảnh quan kiến trúc toàn khu. Dấu mốc này thể hiện tiến độ triển khai quyết liệt, năng lực tổ chức thi công và trách nhiệm thực hiện cam kết của Công ty TNHH Thăng Long Property với Thủ đô và cộng đồng.

Phối cảnh tổng thể dự án khu trường học
Phối cảnh tổng thể dự án khu trường học

Tổ hợp Times Square Hà Nội được khởi công ngày 19/12/2025, trong dịp cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong tổng thể dự án, công trình trường học được ưu tiên triển khai như một cấu phần hạ tầng xã hội quan trọng.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ: Dự án đang tập trung nguồn lực để hoàn thiện công trình trường học với chất lượng cao nhất, tạo dấu ấn thiết thực chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9 và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Trong giai đoạn nước rút, tiến độ được đẩy nhanh trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và các tiêu chuẩn chuyên ngành dành cho công trình giáo dục.

Kiến tạo không gian học tập hiện đại và chuẩn an toàn

Công trình trường học được xây dựng trên diện tích 7.600 m², tổng diện tích sàn khoảng 10.915 m², quy mô bốn tầng. Công trình được thiết kế theo hướng hiện đại, đồng bộ giữa không gian học tập, nghiên cứu, sáng tạo, nghệ thuật, vận động thể chất và cảnh quan xanh.

Hệ thống công năng gồm các phòng học, thư viện, phòng máy tính, phòng STEM, phòng thí nghiệm, phòng ngoại ngữ, mỹ thuật, âm nhạc, công nghệ, kịch nghệ và sân thể thao đa năng... Các không gian được tổ chức khoa học, phù hợp với từng nhóm tuổi, tạo điều kiện để học sinh phát triển kiến thức, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành và thể chất trong môi trường giáo dục toàn diện.

Phối cảnh hạng mục Trường học tại dự án Times Square Hà Nội
Phối cảnh hạng mục Trường học tại dự án Times Square Hà Nội

Khoảng 30% diện tích khu đất được dành cho cây xanh. Hệ thống lớp học, hành lang và cầu thang mở khai thác ánh sáng, thông gió tự nhiên và tăng khả năng kết nối với sân ngoài trời. Các giải pháp giao thông, vật liệu, phòng cháy, chữa cháy và khả năng tiếp cận được tính toán ngay từ thiết kế, đặt sự an toàn và trải nghiệm của học sinh ở vị trí trung tâm.

Công trình đưa vào vận hành sẽ bổ sung một không gian giáo dục chất lượng cho khu vực phía Tây Hà Nội, góp phần giảm áp lực lên hạ tầng xã hội hiện hữu. Đây cũng là dấu ấn cụ thể trong hành trình doanh nghiệp đồng hành cùng Thủ đô, kiến tạo những giá trị thiết thực và bền vững cho cộng đồng.

P.V
#dự án trường học tại Times Square Hà Nội #tiến độ thi công và hoàn thiện #thiết kế không gian học tập hiện đại #ý nghĩa chào mừng ngày lễ quốc gia #vai trò công trình trong phát triển hạ tầng xã hội

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