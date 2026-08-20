EA63 – Nhôm thế hệ mới dành cho những công trình đề cao tính bền vững

Một bộ cửa đẹp tạo ấn tượng khi nhận nhà. Một bộ cửa tốt cần giữ được giá trị ấy qua nhiều năm sử dụng. EA63 được Eurowindow phát triển từ góc nhìn đó, hướng đến sự vững chắc, ổn định và thuận tiện trong suốt vòng đời công trình.

Khi xây một ngôi nhà, chi phí đầu tư ban đầu thường là mối quan tâm lớn. Tuy nhiên, với những hạng mục được sử dụng mỗi ngày như hệ cửa, giá trị của sản phẩm không nên chỉ được nhìn qua mức giá tại thời điểm mua. Độ bền trước thời tiết, khả năng vận hành, sự thuận tiện khi vệ sinh, bảo trì và mức độ linh hoạt trong thiết kế mới là những yếu tố quyết định chi phí và trải nghiệm sử dụng về lâu dài.

Đó là bài toán Eurowindow đặt ra khi phát triển EA63 – hệ cửa nhôm thế hệ mới, kế thừa nền tảng của EA55 và được nâng cấp về profile, thiết kế, phụ kiện, đồng thời mở rộng khả năng ứng dụng cho nhiều dạng công trình.

Tăng độ vững chắc, tối ưu cho sử dụng lâu dài

EA63 sử dụng thanh nhôm 6063-T5, với khung bao được tăng từ 55 mm lên khoảng 63,2 mm, tương đương tăng 18% so với EA55. Cấu trúc khung lớn hơn tạo nền tảng vững chắc hơn cho hệ cửa, đồng thời mang đến diện mạo cân đối, chắc chắn cho những công trình theo đuổi ngôn ngữ kiến trúc hiện đại.

Cửa nhôm EA63 có độ bền cao, giúp kéo dài tuổi thọ cho công trình

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở thiết kế khung và cánh phẳng mặt khi đóng cửa. Bề mặt cửa liền mạch tạo cảm giác gọn gàng, hiện đại, đồng thời hạn chế những vị trí dễ bám bụi, giúp gia chủ thuận tiện hơn trong quá trình vệ sinh.

Với một sản phẩm được sử dụng liên tục trong nhiều năm, những cải tiến này có ý nghĩa thực tế. Cửa không chỉ cần đẹp khi hoàn thiện công trình mà còn cần duy trì được vẻ ngoài, độ ổn định và sự thuận tiện trong suốt quá trình sử dụng.

Khả năng chống chịu thời tiết cũng là yếu tố quan trọng trong bài toán đó. EA63 được thiết kế với mi chắn nước, ngưỡng chuyên dụng và độ dốc thoát nước, giúp nâng cao khả năng chống thấm. Theo thông số kỹ thuật, hệ đạt độ kín nước 600 Pa – cấp 9, độ kín khí 600 Pa – cấp 3, khả năng cách âm tối đa 33 dB.

Kết hợp cùng gioăng EPDM cải tiến, hệ cửa được hướng tới khả năng duy trì độ kín khít trong quá trình sử dụng. Đây là yếu tố có ý nghĩa với những công trình thường xuyên chịu tác động của nắng, mưa, độ ẩm và gió – những điều kiện có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ cũng như sự ổn định của cửa.

Linh hoạt trong thiết kế, hợp lý trong bài toán đầu tư

Một ngôi nhà có nhiều không gian với những nhu cầu khác nhau. Cửa sổ phòng ngủ có thể cần ưu tiên khả năng vệ sinh và thông thoáng; phòng khách có thể cần khẩu độ lớn; những vị trí hạn chế không gian mở lại cần một phương án vận hành phù hợp.

EA63 đáp ứng nhiều dạng cửa như cửa sổ mở hất, mở quay ngoài, mở quay trong, mở quay lật và cửa đi mở quay ngoài. Với cửa sổ mở quay trong, quay lật, cánh mở vào phía trong giúp việc lau chùi, bảo dưỡng thuận tiện hơn. Trong khi đó, cửa mở quay ngoài không chiếm không gian nội thất, phù hợp với nhiều cách bố trí công trình.

Hệ nhôm cũng được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu với rãnh phụ kiện Euro-Groove, cho phép tương thích với nhiều dòng phụ kiện, tạo thêm lựa chọn trong thiết kế và lắp đặt.

Khả năng đáp ứng khẩu độ lớn cũng giúp EA63 phù hợp với xu hướng mở rộng không gian và đưa nhiều ánh sáng tự nhiên vào nhà. Kích thước cánh tối đa đạt 1.200 x 2.700 mm khi sử dụng gioăng và 1.200 x 3.200 mm khi sử dụng keo.

Từ góc nhìn đầu tư, đây là điểm đáng cân nhắc. Một hệ cửa có giá trị không nhất thiết phải là sản phẩm có giá thấp nhất tại thời điểm mua, mà là lựa chọn giúp gia chủ tối ưu tổng chi phí trong quá trình sở hữu. Khi kết cấu được nâng cấp, khả năng chống chịu được chú trọng, việc vệ sinh và bảo dưỡng thuận tiện hơn, những khoản chi phí phát sinh về sau cũng có cơ sở để được kiểm soát tốt hơn.

Đáng chú ý, bài toán nâng cấp EA63 không tạo ra khoảng cách quá lớn về chi phí nguyên vật liệu. Theo phân tích của Eurowindow, giá nguyên vật liệu của EA63 sử dụng phụ kiện Siegenia chỉ cao hơn khoảng 2% so với EA55 sử dụng phụ kiện Eurowindow; giá bán sơ bộ giữa hai hệ chênh lệch khoảng 5–10%.

Vì thế, giá trị của EA63 nằm ở cách một hệ cửa được tính toán cho cả quá trình sử dụng: từ độ vững chắc của khung, khả năng chống chịu thời tiết đến sự thuận tiện khi vận hành, vệ sinh và lựa chọn cấu hình. Đó cũng là cách tiếp cận thực tế hơn với khái niệm bền vững trong xây dựng nhà ở – đầu tư có tính toán ngay từ đầu để công trình duy trì chất lượng và hạn chế những chi phí không đáng có về sau.

Eurowindow “tung” chương trình khuyến mãi với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Để khách hàng nhà riêng có thêm cơ hội lựa chọn hệ nhôm thế hệ mới, Eurowindow triển khai chương trình ưu đãi giảm ngay 15% khi ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng mua sản phẩm hệ nhôm EA63. Chương trình áp dụng trên toàn quốc từ nay đến hết 15/09/2026, với điều kiện khách hàng hoàn tất đặt cọc tối thiểu 30%.

Với một ngôi nhà được xây để đồng hành cùng gia đình trong nhiều năm, lựa chọn vật liệu cũng là lựa chọn cho những năm tháng sử dụng sau này. EA63 hướng đến giá trị ấy bằng một hệ cửa được đầu tư từ cấu trúc, thiết kế đến khả năng vận hành – để sự bền vững bắt đầu từ những lựa chọn rất cụ thể trong mỗi công trình.