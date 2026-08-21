TPHCM công bố chi tiết giá 5 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm sắp đấu giá

TPO - Trong tháng 9/2026, TPHCM sẽ đưa 5 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm ra đấu giá. Tổng giá khởi điểm hơn 12.500 tỷ đồng, trong đó thấp nhất khoảng 147 triệu đồng/m2 và cao nhất là 177 triệu đồng/m2.

UBND TPHCM vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 lô 1.K1.5.DV, 1.K3.1.OD và 1.K3.3.HH tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Trong đó, lô 1.K1.5.DV (trước đây là lô 1-12) có diện tích gần 3,2 ha, giá khởi điểm dự kiến 5.663 tỷ đồng, tương đương khoảng 177 triệu đồng/m2. Đây là lô có giá khởi điểm cao nhất trong 3 khu đất vừa được phê duyệt.

Theo quy hoạch, lô đất thuộc nhóm đất dịch vụ cấp đô thị, được phép xây dựng công trình tối đa 20 tầng, chiều cao không quá 80 m và hệ số sử dụng đất tối đa 7,8 lần.

Lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8) có diện tích khoảng 8.600 m2, giá khởi điểm dự kiến 1.263 tỷ đồng, tương đương khoảng 147 triệu đồng/m2. Khu đất được quy hoạch là đất nhóm nhà ở, với công trình cao tối đa 10 tầng, không quá 40 m và hệ số sử dụng đất tối đa 2,92 lần. Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.067 người.

Trong khi đó, lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9) rộng khoảng 5.000 m2, giá khởi điểm dự kiến 738 tỷ đồng, tương đương khoảng 148 triệu đồng/m2. Đây là khu đất hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ 5%.

Công trình tại lô này được xây dựng tối đa 10 tầng, chiều cao không quá 40 m, hệ số sử dụng đất tối đa 3,99 lần, với quy mô dân số khoảng 811 người.

Trong tháng 9/2026, TPHCM sẽ đưa 5 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm ra đấu giá.

Ngoài ra, UBND TPHCM đã phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô 1.K3.5.HH, trước đây là lô 3-12. Khu đất có diện tích gần 10.060 m2, được quy hoạch là đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng ở chiếm 95%, dịch vụ 5%.

Công trình tại đây được xây dựng tối đa 25 tầng, cao không quá 100 m, hệ số sử dụng đất tối đa 8,95 lần và quy mô dân số khoảng 3.420 người. Giá khởi điểm dự kiến gần 2.968 tỷ đồng.

TPHCM cũng đã phê duyệt phương án đấu giá lô 1.K3.4.HH, trước đây là lô 3-5. Khu đất rộng 6.446 m2, giá khởi điểm dự kiến hơn 1.901 tỷ đồng.

Như vậy, TPHCM đã phê duyệt phương án đấu giá 5 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng giá khởi điểm hơn 12.500 tỷ đồng. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá là tháng 9/2026. Tổ chức tham gia phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về đất đai, đấu giá tài sản, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Đối với nhóm công ty là tập đoàn kinh tế hoặc công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp trong nhóm phải thỏa thuận để cử một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Người tham gia cũng phải nộp tiền đặt trước và không thuộc trường hợp bị cấm tham gia đấu giá.

Cá nhân có thể tham gia đấu giá theo quy định. Trường hợp đấu giá để thực hiện dự án đầu tư, cá nhân phải cam kết thành lập tổ chức kinh tế đáp ứng các điều kiện theo quy định.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TPHCM cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các bước tiếp theo theo quy định pháp luật. Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND phường An Khánh xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá.

Trước đó, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã ký quyết định 3598/QĐ-UBND ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Đáng chú ý, 4 trong 5 lô gồm 3-5, 3-8, 3-9 và 3-12 từng được đưa ra đấu giá vào cuối năm 2021. Khi đó, 4 lô có tổng giá khởi điểm khoảng 5.266 tỷ đồng nhưng được các doanh nghiệp trả giá lên tới 37.346 tỷ đồng, cao hơn 7 lần mức khởi điểm. Tuy nhiên, sau đó tất cả các doanh nghiệp trúng đấu giá đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm đều bỏ cọc.