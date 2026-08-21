Ảnh cô gái, thẻ khắc dòng chữ ‘quyết không làm nô lệ’ trong phần mộ liệt sĩ

TPO - Đó là những di vật vừa được lực lượng chức năng tìm thấy khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái (xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng).

Ngày 20/8, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng (Bộ CHQS) cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái (xã Chiên Đàn).

Di vật được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ.

Tại phần mộ số 104, hàng thứ 3, nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái, lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phát hiện một số di vật được an táng cùng liệt sĩ, gồm: một bảng kim loại còn nhận rõ dòng chữ “THÀ HY SINH TẤT CẢ, QUYẾT KHÔNG LÀM NÔ LỆ”, một chiếc ví có ảnh chân dung phụ nữ, vỏ chai dầu và một số vật dụng cá nhân khác.

Riêng bức ảnh đã phai màu, cũ kỹ nhưng hình ảnh người phụ nữ vẫn còn nhận diện khá rõ khuôn mặt.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản, chụp ảnh, ghi nhận đầy đủ vị trí, đặc điểm và bảo quản di vật. Đồng thời thu thập thông tin từ nhân chứng, đồng đội cũ và thân nhân liệt sĩ; đối chiếu các dữ liệu liên quan để làm rõ thông tin.

Theo Bộ CHQS thành phố, phần hài cốt cùng bức ảnh và các di vật được phát hiện là nguồn thông tin có giá trị, có thể cung cấp thêm manh mối trong quá trình xác minh danh tính liệt sĩ.

Bức ảnh cô gái được phục chế.

Đơn vị cho biết thêm, hiện trên địa bàn xã Chiên Đàn có ba nghĩa trang liệt sĩ: Phú Ninh, Tam Đàn và Tam Thái, với tổng cộng 1.546 phần mộ. Trong đó có 660 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Đến nay, các lực lượng đã khai quật, kiểm tra 239 phần mộ để lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN. Những trường hợp không bảo đảm điều kiện lấy mẫu sẽ được lập hồ sơ, ghi nhận đầy đủ để tiếp tục xác minh bằng các nguồn thông tin khác.