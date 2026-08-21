Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ảnh cô gái, thẻ khắc dòng chữ ‘quyết không làm nô lệ’ trong phần mộ liệt sĩ

Thanh Hiền

TPO - Đó là những di vật vừa được lực lượng chức năng tìm thấy khi lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái (xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng).

Ngày 20/8, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng (Bộ CHQS) cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái (xã Chiên Đàn).

di-vat-liet-si-dn-2.jpg
Di vật được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ.

Tại phần mộ số 104, hàng thứ 3, nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái, lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phát hiện một số di vật được an táng cùng liệt sĩ, gồm: một bảng kim loại còn nhận rõ dòng chữ “THÀ HY SINH TẤT CẢ, QUYẾT KHÔNG LÀM NÔ LỆ”, một chiếc ví có ảnh chân dung phụ nữ, vỏ chai dầu và một số vật dụng cá nhân khác.

Riêng bức ảnh đã phai màu, cũ kỹ nhưng hình ảnh người phụ nữ vẫn còn nhận diện khá rõ khuôn mặt.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản, chụp ảnh, ghi nhận đầy đủ vị trí, đặc điểm và bảo quản di vật. Đồng thời thu thập thông tin từ nhân chứng, đồng đội cũ và thân nhân liệt sĩ; đối chiếu các dữ liệu liên quan để làm rõ thông tin.

Theo Bộ CHQS thành phố, phần hài cốt cùng bức ảnh và các di vật được phát hiện là nguồn thông tin có giá trị, có thể cung cấp thêm manh mối trong quá trình xác minh danh tính liệt sĩ.

di-vat-liet-si-dn-1.jpg
Bức ảnh cô gái được phục chế.

Đơn vị cho biết thêm, hiện trên địa bàn xã Chiên Đàn có ba nghĩa trang liệt sĩ: Phú Ninh, Tam Đàn và Tam Thái, với tổng cộng 1.546 phần mộ. Trong đó có 660 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Đến nay, các lực lượng đã khai quật, kiểm tra 239 phần mộ để lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN. Những trường hợp không bảo đảm điều kiện lấy mẫu sẽ được lập hồ sơ, ghi nhận đầy đủ để tiếp tục xác minh bằng các nguồn thông tin khác.

Thanh Hiền
#Ảnh cô gái #quyết không làm nô lệ #phần mộ liệt sĩ #hài cốt #Đà Nẵng #nghĩa trang #lấy mẫu hài cốt #Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe