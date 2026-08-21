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Lễ bàn giao mẫu hài cốt các liệt sĩ để đưa ra Hà Nội giám định ADN

Ngô Tùng - Nguyễn Tiến

TPO - Sáng 21/8, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa, bàn giao mẫu hài cốt các liệt sĩ để đưa ra Hà Nội giám định ADN, trên máy bay Casa của Quân chủng PK-KQ, trong sáng cùng ngày. Máy bay sẽ hạ cánh ở sân bay Gia Lâm.

Sáng 21/8, tại Ga quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

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Lãnh đạo Quân khu 7, Quân chủng Phòng không - Không quân, TPHCM thành kính dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Đến dự buổi lễ có: Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo TPHCM về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

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Trung tướng Lê Xuân Thế cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đưa các mẫu sinh phẩm lên máy bay CASA-295.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.

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Các đại biểu đã dâng hoa, thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.

Sau đó, đoàn đại biểu thực hiện nghi thức đưa 7.104 mẫu sinh phẩm lên máy bay CASA-295 để đưa đi giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính của các Anh hùng liệt sĩ.

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Đến 7h55, công tác vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay đã hoàn tất, sau đó máy bay di chuyển ra đường băng để khởi hành đi Sân bay quân sự Gia Lâm, Hà Nội.
Ngô Tùng - Nguyễn Tiến
#Liệt sĩ #Quy tập hài cốt #Giám định ADN #Anh hùng liệt sĩ

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